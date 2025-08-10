Énergie solaire : l’Algérie parmi les leaders arabes grâce à un projet géant de 3 000 MW

L’Algérie accélère la mise en œuvre de son projet national d’énergies renouvelables, qui vise à produire 3 000 mégawatts (3 gigawatts) d’électricité propre, sous l’égide de la société Sonelgaz.

Selon un rapport publié par la plateforme Attaqa, les importations algériennes de panneaux solaires destinés à ce projet ont atteint environ 0,85 gigawatt (850 mégawatts) au cours du premier semestre de 2025.

L’Algérie s’est hissée au quatrième rang des pays arabes importateurs de panneaux solaires, grâce à une augmentation notable de ses importations de panneaux chinois, derrière l’Arabie saoudite (4,49 gigawatts), les Émirats arabes unis (3,18 gigawatts) et l’Irak (0,95 gigawatt).

Selon la même source, les données montrent que le total des importations algériennes de ces panneaux depuis le lancement du projet en mars dernier a atteint 1,65 gigawatt, une étape qui reflète l’engagement du pays à renforcer sa sécurité énergétique et à étendre son recours aux sources d’énergie propre.

🟢 À LIRE AUSSI : L’UE s’engage pour l’interconnexion électrique Algérie-Italie via Medlink

Un bond en avant pour l’Algérie dans la course à l’énergie solaire dans la région arabe

Au cours du premier trimestre de 2025, l’Algérie a enregistré une forte augmentation de la capacité des panneaux solaires importés de Chine, qui a atteint 460 mégawatts entre janvier et mars, le niveau le plus élevé de l’histoire des importations de ces équipements par le pays, dans le cadre d’un soutien officiel continu aux projets d’énergies renouvelables, selon les données de la plateforme Attaqa.

Depuis mars 2024, l’Algérie a lancé, sous la supervision de la société Sonelgaz, un projet d’envergure pour la production d’électricité propre à partir de sources d’énergie renouvelable, d’une capacité de production totale de 3 gigawatts (3 000 mégawatts).

🟢 À LIRE AUSSI : Industrie algérienne en 2025 : ce que révèle le dernier rapport de l’ONS

Ce projet a été divisé en deux phases :

Première phase : Lancement d’un appel d’offres international pour la réalisation de 15 centrales de production d’électricité , réparties dans 12 wilayas, à savoir Béchar, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Laghouat, Ghardaïa, Tiaret, El Oued, Touggourt, El M’Ghair, Biskra et Ouled Djellal. La capacité totale estimée est de 2 gigawatts (2 000 mégawatts).

pour la réalisation de , réparties dans 12 wilayas, à savoir Béchar, M’sila, Bordj Bou Arreridj, Batna, Laghouat, Ghardaïa, Tiaret, El Oued, Touggourt, El M’Ghair, Biskra et Ouled Djellal. La capacité totale estimée est de 2 gigawatts (2 000 mégawatts). Deuxième phase : Lancement d’un autre appel d’offres pour la réalisation de 5 centrales supplémentaires réparties dans 5 wilayas, à savoir Laghouat, Ouargla, Touggourt, El Oued et Béchar, pour une capacité totale de 1 gigawatt (1 000 mégawatts). La capacité de production de chaque centrale varie entre 0,05 gigawatt et 0,3 gigawatt.

🟢 À LIRE AUSSI : Gaz : l’Algérie conforte sa place de leader sur le marché espagnol