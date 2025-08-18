Énergie propre : un chercheur algérien conçoit une valise solaire révolutionnaire

Le ministère de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables a accueilli ce lundi 18 août une rencontre particulière. L’inventeur de la valise solaire, le chercheur algérien Abderahmane Abane, professeur en énergies renouvelables, a été reçu par le ministre d’État, Mohamed Arkab, pour présenter les détails de son innovation.

Cette invention originale prend la forme d’une valise « intelligente » intégrant de petits panneaux solaires. Capable de générer de l’énergie propre, elle permet de recharger différents appareils électroniques et de répondre à des besoins domestiques élémentaires. Le professeur Abane a mis en avant l’importance pratique de ce dispositif, notamment dans les zones éloignées ou mal desservies par le réseau électrique. Une avancée qui, selon lui, pourrait contribuer à réduire la dépendance énergétique des populations rurales.

Énergie verte : un chercheur algérien invente la valise solaire

Le ministre Mohamed Arkab a salué cette initiative, rappelant que le secteur de l’énergie accorde une grande importance à la valorisation des compétences nationales. « Conformément aux orientations du Président de la République, nous faisons de l’accompagnement des chercheurs algériens créatifs une priorité », a-t-il souligné. L’objectif est de transformer les idées innovantes en projets concrets, capables de renforcer la sécurité énergétique du pays et de diversifier ses sources d’approvisionnement.

L’accent mis sur la recherche et l’innovation s’inscrit dans une stratégie plus large. L’Algérie ambitionne en effet de développer sa capacité de production d’électricité à partir de sources renouvelables. Pour le ministre Arkab, l’innovation dans ce domaine est essentielle pour accroître la part des énergies propres dans le mix énergétique national, tout en répondant aux besoins croissants de consommation.

Abderahman Abane présente sa valise solaire au ministre Arkab

La valise solaire conçue par Abderahman Abane illustre parfaitement cette orientation. Portable, pratique et écologique, elle peut ainsi trouver des applications variées : voyages, missions humanitaires, installations temporaires ou encore usage quotidien dans les foyers dépourvus d’accès fiable à l’électricité. L’invention reflète également le potentiel d’une jeunesse scientifique algérienne qui cherche à mettre son savoir au service du développement durable.

Cette rencontre officielle témoigne de la volonté des autorités de donner une visibilité aux chercheurs et à leurs projets. Si l’invention du professeur Abane venait à être industrialisée, elle pourrait ouvrir la voie à des solutions énergétiques innovantes, accessibles et adaptées aux réalités locales.

Au-delà de l’aspect technologique, ce type d’initiative traduit une ambition nationale : celle d’encourager la créativité, de stimuler l’innovation et de positionner l’Algérie comme un acteur crédible dans le domaine des énergies renouvelables.

Avec des projets comme la valise solaire, l’avenir énergétique du pays semble déjà s’esquisser sur des bases plus propres et plus durables.