Énergie, pétrole, électricité : L’Algérie étend son influence en Afrique de l’Est

En visite en Éthiopie, le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a réaffirmé la volonté de l’Algérie d’accompagner ce pays africain dans le développement de son secteur énergétique.

Accompagné des PDG des groupes Sonatrach et Sonelgaz, Rachid Hachichi et Mourad Adjal, M. Arkab a participé à d’importantes rencontres avec de hauts responsables éthiopiens pour explorer les opportunités de coopération et d’investissement.

Lors d’une première rencontre avec le président du fonds d’investissement éthiopien, Ethiopian Investment Holding Company, les discussions ont porté sur les modalités de collaboration entre les entreprises algériennes et leurs homologues éthiopiennes dans les domaines de l’énergie, des carburants, de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que des engrais.

Rachid Hachichi a mis en avant l’expertise de Sonatrach en matière d’exploration, d’exploitation et de transformation des hydrocarbures, tout en exprimant la disposition de l’Algérie à fournir un soutien technique et une formation pour renforcer les capacités éthiopiennes dans ces secteurs.

Parallèlement, Mourad Adjal a présenté les activités de Sonelgaz et les possibilités de coopération dans la production et la distribution d’électricité, notamment par le développement des énergies renouvelables. Sonelgaz se dit prête à accompagner l’Éthiopie dans l’installation de turbines à gaz et de stations mobiles pour les zones isolées.

L’Éthiopie, un marché prometteur pour les hydrocarbures algériens

Une autre rencontre avec le PDG de l’Ethiopian Petroleum Supply Enterprise (EPSE), Ismail Mehratu, a permis d’évoquer les perspectives de coopération commerciale entre Sonatrach et l’Éthiopie pour la commercialisation du pétrole brut et des produits pétroliers.

L’EPSE a exprimé son intérêt pour un partenariat durable afin d’assurer un approvisionnement fiable en hydrocarbures, notamment en GNL et en GPL. Sonatrach, forte de son expérience sur les marchés africains, a manifesté sa volonté d’étudier les possibilités d’exportation vers l’Éthiopie sous des conditions contractuelles compétitives.

Vers un renforcement des relations énergétiques entre l’Algérie et l’Éthiopie

L’intérêt manifesté par l’Éthiopie pour l’expertise algérienne dans le domaine de l’énergie et des mines ouvre la voie à une collaboration mutuellement bénéfique. L’Algérie entend jouer un rôle majeur dans le développement énergétique de ce pays en pleine croissance, tout en consolidant sa présence économique en Afrique.

Les consultations techniques et commerciales se poursuivront dans les mois à venir afin d’explorer de nouvelles opportunités de partenariat, renforçant ainsi les liens entre les deux nations dans un cadre d’intégration régionale et de coopération stratégique.