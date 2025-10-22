Energie nucléaire : le DG de l’AIEA en visite à Alger, les grandes lignes du partenariat dévoilées

L’Algérie et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) consolident leur coopération dans l’utilisation des sciences nucléaires à des fins pacifiques et de développement. En visite officielle à Alger le 20 octobre, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a souligné le rôle clé de l’Algérie comme partenaire de l’agence dans la région.

L’Argentin a été reçu par plusieurs hauts responsables algériens, dont le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération dans des domaines à fort impact social tels que la gestion durable de l’eau, la lutte contre le cancer et la sécurité alimentaire.

« Cette visite marque le début d’un nouveau dynamisme dans notre partenariat », a écrit Rafael Grossi sur le réseau X, exprimant sa satisfaction d’être en Algérie, « partenaire essentiel de l’AIEA dans l’utilisation des sciences nucléaires au service du progrès ».

L’AIEA et l’Algérie renforcent leur partenariat pour un usage pacifique des sciences nucléaires

Le chef de l’agence onusienne a également rencontré les ministres de l’Énergie, de l’Agriculture et de la Santé, afin d’élargir la coopération dans des secteurs directement touchés par les défis climatiques et économiques.

Face à la sécheresse persistante qui affecte les ressources hydriques et la production agricole, M. Grossi a annoncé l’intensification de la collaboration dans le cadre du programme Atoms4Food, une initiative de l’AIEA visant à améliorer la gestion de l’eau et la sécurité alimentaire grâce aux technologies nucléaires.

Avec le ministre de l’Énergie, Mourad Adjal, les échanges ont porté sur l’appui technique que l’agence peut apporter aux projets algériens d’introduction de l’énergie nucléaire civile. Cette orientation vise à diversifier les sources d’énergie du pays, renforcer la sécurité énergétique et soutenir des initiatives stratégiques telles que le dessalement de l’eau de mer et le développement agricole.

Pourquoi l’AIEA s’intéresse de près à l’Algérie et à son potentiel nucléaire civil ?

Dans le domaine de la santé, Rafael Grossi a visité le Centre hospitalo-universitaire de Bab El-Oued et le Centre anticancer Pierre et Marie Curie (CPMC), tous deux désignés par l’AIEA comme centre de référence “Rays of Hope”. Ce programme international facilite l’accès au diagnostic et au traitement du cancer, notamment dans les pays en développement. Le responsable a salué « la générosité de l’Algérie » qui contribue à la formation de professionnels de santé africains.

Enfin, la visite s’est achevée au réacteur de recherche de Draria, infrastructure emblématique soutenant depuis plus de trois décennies les efforts nationaux en matière de recherche, d’éducation et d’innovation. Rafael Grossi y a réaffirmé l’engagement de l’AIEA à accompagner l’Algérie pour maintenir « les plus hauts standards de sûreté et de performance ».