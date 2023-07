Énergie nucléaire : bientôt une première centrale du russe ROSATOM en Algérie ?

La société russe Rosatom est, en quelques années, devenue un des investisseurs principaux de la région MENA (Moyen-Orient, Afrique du Nord) dans les projets d’énergie nucléaire. L’entreprise envisage désormais d’étendre ses activités au Maghreb et s’intéresserait particulièrement à la signature de partenariats avec l’Algérie.

Le directeur général de la société, Alexander Voronkov, a visité l’Algérie ce lundi 3 juillet et a mené plusieurs discussions avec le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab.

Le russe ROSATOM va-t-il implanter une centrale nucléaire en Algérie ?

Alors que ROSATOM dirige la construction de la première centrale nucléaire en Égypte et mène des discussions avec le Maroc et l’Arabie saoudite pour la réalisation de projets similaires, l’annonce d’un projet de centrale nucléaire en Algérie n’a pas encore été confirmée officiellement.

Néanmoins, les discussions entre le ministre Arkab et Voronkov ont bien porté sur les relations de coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il y était notamment question de ses utilisations énergétiques et non énergétiques à des fins pacifiques, ainsi que sur les perspectives de développement du pays.

La réunion a ainsi offert aux deux parties l’occasion de discuter des moyens de renforcer les mesures de coopération dans les domaines d’intérêt commun, en particulier dans le domaine de l’utilisation de la technologie nucléaire en médecine, du développement de l’énergie nucléaire, et de renforcer les capacités dans les domaines de la formation, de la sûreté et de la sécurité nucléaires.

L’Algérie en route vers la transition énergétique au nucléaire

En mars dernier, Mohamed Arkab avait égalemen accueilli une délégation de Rosatom, dirigée par le directeur général adjoint et le directeur de la coopération internationale de la société, Boris Arseev, et a discuté des opportunités de coopération, en particulier dans le domaine des utilisations médicales de l’énergie nucléaire.

L’énergie nucléaire a également été abordée lors des discussions entre le ministre de l’Énergie algérien et l’ambassadeur russe Valerian Shuvaev en août dernier.

Les deux parties ont discuté des opportunités d’investissement, des possibilités de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, en particulier les combustibles (source et destination pétrolière et gazière), la maintenance et le transport de l’électricité, l’énergie nucléaire et la fabrication locale de pièces de rechange.

L’énergie nucléaire en Algérie se présente comme une alternative fiable aux combustibles fossiles, car elle peut répondre à la demande croissante d’électricité dans le pays et soutenir la réalisation des objectifs de développement.

Arkab a déclaré précédemment que le pays élabore actuellement une stratégie visant à intégrer l’énergie nucléaire dans le mix énergétique, à améliorer et à renforcer le cadre législatif et réglementaire adapté à la technologie nucléaire et aux obligations internationales qui y sont liées.