Énergie : Le géant scandinave Equinor mise gros sur l’Algérie

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce lundi au siège de son ministère le vice-ministre de l’Énergie du Royaume de Norvège, Snorre Erichsen Skjevrak.

Ce dernier était accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant l’ambassadeur de Norvège en Algérie ainsi que plusieurs dirigeants du groupe pétrolier Equinor.

L’audience s’est déroulée en présence du président de l’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT), Samir Bekhti, du président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amine Remini, ainsi que de cadres du ministère.

Selon un communiqué du ministère des Hydrocarbures publié sur sa page Facebook, « cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l’Algérie et le Royaume de Norvège dans le domaine des hydrocarbures ».

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Les discussions ont été l’occasion d’évaluer l’état actuel de la coopération entre les groupes Sonatrach et Equinor, et d’examiner les perspectives de son développement dans les activités de recherche, d’exploration, de développement et de production d’hydrocarbures.

Sonatrach et Equinor : Vers une extension des investissements dans le gaz et le pétrole

Au cours des entretiens, les deux parties se sont félicitées de la qualité du partenariat existant entre Sonatrach et Equinor, notamment à travers les projets d’In Salah et d’In Amenas, qui illustrent le succès de la coopération algéro-norvégienne dans le secteur énergétique, ajoute le communiqué.

Les discussions ont également porté sur les nouvelles opportunités d’investissement, l’extension des activités d’exploration et le développement de gisements pétroliers et gaziers.

Les deux délégations ont par ailleurs étudié les possibilités de coopération dans les domaines du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (GNL) et de la pétrochimie.

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Le volet de la transition énergétique et de la protection de l’environnement a également figuré au centre des échanges. Les deux pays ont abordé les projets de réduction des émissions de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC).

Transition énergétique et décarbonation : L’Algérie s’appuie sur l’expertise de la Norvège

L’Algérie entend ainsi tirer profit de l’expertise norvégienne en matière de décarbonation et de solutions technologiques à faibles émissions pour soutenir les efforts des deux nations en faveur du développement durable.

Lors de cette rencontre, M. Arkab a réitéré l’engagement de l’Algérie à améliorer le climat des affaires et à réunir les conditions propices pour attirer des investissements de qualité.

Il a mis en avant les avantages offerts par la loi sur les hydrocarbures et le cadre réglementaire en vigueur, soulignant la transparence, la stabilité et les incitations accordées aux partenaires et investisseurs, ainsi que les opportunités existantes dans la recherche, le développement, la formation et le transfert de technologie.

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De son côté, M. Schjøvrak a exprimé sa satisfaction quant au niveau de coopération avec l’Algérie, réaffirmant la volonté de son pays et du groupe Equinor d’élargir leur partenariat et leurs investissements, en particulier dans le développement des ressources énergétiques, la réduction des émissions et l’échange d’expertises et de technologies modernes.

Le responsable norvégien a conclu en saluant le statut de l’Algérie en tant que « partenaire fiable et acteur clé sur le marché énergétique régional et international ».