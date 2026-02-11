Énergie : l’Allemagne mise gros sur l’hydrogène vert algérien

Un récent reportage de la chaîne de télévision allemande ARD met en lumière l’importance stratégique de l’Algérie dans l’approvisionnement de l’Europe en énergies propres. Le projet « SoutH2 Corridor » s’impose désormais comme le pilier central de cette coopération bilatérale.

Dans une enquête intitulée « Quand l’hydrogène vert algérien arrivera-t-il en Allemagne ? », la première chaîne publique allemande (ARD) souligne les efforts colossaux déployés par l’Algérie pour concrétiser le projet SoutH2 Corridor. Ce corridor énergétique ambitieux doit relier les gisements de production algériens à l’Allemagne, via la Tunisie, l’Italie et l’Autriche.

Le rapport met en avant l’implication de la jeunesse algérienne, citant notamment les travaux de recherche menés à l’Université de Blida. Cette dernière propose un Master spécialisé dans l’hydrogène, où des étudiants mènent des expériences de pointe pour optimiser la production via l’électrolyse.

Hydrogène vert : Comment l’Algérie devient le partenaire énergétique stratégique de l’Allemagne

L’objectif est de capitaliser sur l’ensoleillement exceptionnel du Sahara algérien en déployant des parcs photovoltaïques massifs connectés aux unités de production.

Bien que l’Algérie soit actuellement le plus grand exportateur de gaz d’Afrique, le média allemand observe une accélération sans précédent des chantiers de centrales solaires. Ces infrastructures ouvrent la voie à une production d’hydrogène vert à grande échelle.

🟢 A LIRE AUSSI : De l’offshore à l’hydrogène : comment l’Algérie a redéfini sa puissance énergétique en 2025

Le rapport cite en exemple la finalisation récente de la centrale de Tendla (wilaya d’El-Meghaïer ). S’étendant sur quatre kilomètres carrés, ce site n’est qu’un maillon du plan national de transition énergétique. L’Algérie ambitionne de produire 15 000 mégawattheures (MWh) d’ici 2035, une capacité colossale équivalente, selon l’analyse, à la production de 15 centrales nucléaires.

Interrogé par la chaîne, Christoph Hank, expert en hydrogène au prestigieux Institut Fraunhofer, confirme que l’Algérie détient un avantage compétitif décisif par rapport à ses concurrents mondiaux. Cet avantage repose non seulement sur le coût de production, mais aussi sur la logistique : la réutilisation et l’extension des gazoducs existants permettront d’acheminer l’hydrogène vert directement vers le cœur industriel de l’Allemagne.

🟢 A LIRE AUSSI : 13 milliards d’euros d’échanges : l’Algérie, nouveau hub de l’hydrogène vert pour l’UE

Enfin, ARD rappelle que le ministre allemand de l’Économie, Robert Habeck, a officiellement placé l’Algérie sur la liste des fournisseurs stratégiques de l’Allemagne. Lors de sa dernière visite à Alger, il s’était d’ailleurs montré particulièrement optimiste quant à la pérennité de ce partenariat énergétique Nord-Sud.