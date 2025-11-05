Énergie : l’Algérien Farid Ghazali, nouveau SG de l’APPO

L’Algérie vient de réaliser une percée significative sur la scène énergétique africaine. Farid Ghazali, haut responsable du groupe pétrolier national Sonatrach, a été triomphalement choisi comme nouveau Secrétaire Général (SG) de l’Organisation des producteurs de pétrole africains (APPO).

Son élection a eu lieu ce mardi 4 novembre, marquant la clôture des travaux de la 48e session du Conseil ministériel de l’organisation à Brazzaville.

L’élection de M. Ghazali s’est faite à la majorité des voix des États membres, un succès qui vient saluer une « carrière professionnelle remarquable de plus de 33 ans » dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures, comme l’a précisé un communiqué du ministère des Hydrocarbures et des mines.

Un profil d’expert aux multiples facettes

Farid Ghazali est un expert chevronné, diplômé ingénieur chimiste de l’Institut Algérien du Pétrole (IAP), avec une spécialisation dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Son expérience internationale est vaste, couvrant le gaz et le pétrole, l’analyse stratégique des marchés, la gestion de projets complexes et les négociations internationales.

Il a occupé d’importantes fonctions au sein de Sonatrach. Depuis mars 2020, il était notamment conseiller du Président Directeur Général. Auparavant, entre 2017 et 2020, il a exercé comme vice-président chargé de la stratégie, des études économiques et de la planification institutionnelle.

Son parcours inclut également le poste de directeur des études et de la planification dans l’activité de transport par pipelines, ainsi que des responsabilités exécutives dans la filière marketing, où il a géré le dossier crucial du gazoduc transsaharien.

De plus, il a participé activement à des dossiers majeurs au sein d’organisations énergétiques mondiales comme l’OPEP et le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

L’Algérie ancre son soutien au développement africain

Durant le Conseil ministériel, le ministre des Hydrocarbures algérien, Mohamed Arkab, a réaffirmé le soutien indéfectible de l’Algérie aux objectifs de l’APPO. Il a mis l’accent sur la nécessité pour l’Afrique d’exploiter ses ressources naturelles de manière efficace et équitable, insistant sur la mise en œuvre de projets concrets pour y parvenir.

Valorisation du contenu local : L’Accord de Brazzaville

La réunion continentale, qui a rassemblé les ministres de l’Énergie et du Pétrole des États membres ainsi que de nombreux partenaires, a servi de plateforme pour des discussions stratégiques. Les participants ont abordé les perspectives de partenariat africain face à la transition énergétique mondiale.

Un point central des échanges a été l’impératif de valoriser le contenu local dans les industries pétrolière et gazière, jugé essentiel pour stimuler le développement durable et générer de la valeur ajoutée dans les économies africaines.

Ces discussions ont abouti à un engagement majeur : la signature de l’ »Accord de Brazzaville sur le développement du contenu local dans l’industrie pétrolière et gazière en Afrique ».

Cet accord symbolise une volonté collective d’intensifier la participation des compétences et des institutions nationales dans toutes les étapes de la chaîne de valeur énergétique.

Avec un leader de l’envergure de Farid Ghazali, l’APPO se dote d’un atout de poids pour défendre les intérêts des producteurs africains et orienter le continent vers une gestion plus autonome et bénéfique de ses richesses énergétiques.