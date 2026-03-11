Énergie : l’Algérie prépare son expansion vers les marchés africains

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a reçu ce mardi une délégation de dirigeants de la société Elsewedy Electric Algérie, conduite par son directeur général Mostafa Awad El Helwany. Cette rencontre a permis d’examiner l’état de la coopération entre le groupe énergétique algérien Sonelgaz et l’entreprise égyptienne, ainsi que l’avancement des accords conclus entre les deux partenaires.

Selon un communiqué du ministère, la réunion s’est tenue au siège du département ministériel en présence de plusieurs cadres du secteur. Les discussions ont porté sur le niveau de mise en œuvre des projets communs et sur les perspectives de développement du partenariat entre Sonelgaz et Elsewedy Electric.

Renforcement du Partenariat Stratégique

À cette occasion, Mourad Adjal a salué l’engagement du partenaire égyptien à respecter ses obligations contractuelles, soulignant la solidité de la coopération entre les deux groupes. Le ministre a également mis en avant l’importance stratégique de ce partenariat dans le développement de l’industrie énergétique en Algérie.

Cap sur les Marchés Internationaux

Lors de la rencontre, le ministre a insisté sur la priorité actuelle du secteur énergétique algérien : l’accès aux marchés internationaux, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Selon lui, ces régions offrent d’importantes opportunités, en particulier dans des domaines fortement demandés tels que :

la fabrication d’équipements énergétiques,

l’ingénierie industrielle,

la réalisation de centrales de production d’électricité,

et la construction de postes et centres de transformation électrique.

Opportunités de Développement

Mourad Adjal a également souligné que le climat d’investissement est aujourd’hui favorable aussi bien en Algérie qu’en Égypte, ce qui pourrait faciliter l’expansion conjointe des entreprises vers de nouveaux marchés.

Élargissement des Activités en Algérie

Les discussions ont également porté sur l’élargissement des activités industrielles d’Elsewedy Electric en Algérie. Ce projet inclut notamment le développement de plusieurs segments stratégiques liés aux infrastructures électriques.

Parmi les domaines concernés figurent la fabrication d’accessoires pour câbles électriques, la production d’isolateurs à haute tension ainsi que la fabrication de transformateurs électriques haute tension. Ces projets pourraient contribuer à renforcer les capacités industrielles locales et à soutenir la stratégie nationale de développement du secteur énergétique.

Volonté de Coopération

De son côté, le directeur général d’Elsewedy Electric Algérie, Mostafa Awad El Helwany, a affirmé la volonté de son entreprise d’élargir davantage la coopération avec Sonelgaz, qu’il considère comme un partenaire stratégique majeur. Il a également réaffirmé l’engagement de la société égyptienne à respecter les accords conclus avec le groupe algérien.

En conclusion de la rencontre, le ministre de l’Énergie a donné des instructions pour accélérer le rythme de travail dans les projets de coopération entre Sonelgaz et Elsewedy Electric, en particulier dans la perspective d’une expansion vers les marchés africains. Les deux partenaires disposent, selon lui, d’une expertise industrielle importante qui pourrait leur permettre de se positionner sur ces marchés en forte croissance.

