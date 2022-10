Energie : l’Algérie dans le top 3 des fournisseurs de gaz de l’UE

Le Premier ministre, Aïmene Benaderrahmane, a présidé mardi à Alger la cérémonie d’ouverture du Forum d’affaires Algérie-UE sur l’énergie, organisé pour promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes en matière de gaz naturel et des énergies nouvelles et renouvelables.

C’est lors de ce Forum, que le Premier ministre Aimene Benabderrahmane, a affirmé que l’Algérie est le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique, dans le domaine de l’énergie. Et le troisième fournisseur de cette énergie à l’Europe, qui à son tour est le marché le plus important pour le gaz algérien. « Cela explique la relation étroite et le dialogue permanent entre l’Algérie et l’Union européenne dans le but de renforcer la sécurité énergétique et de faire la promotion des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique », a-t-il souligné.

Benabderrahmane appelle les entreprises européennes à contribuer pour augmenter la production du gaz algérien

Il a également souligné lors du Forum de dialogue Algérie-Europe sur l’énergie que le potentiel de l’Algérie en terme de réserves de pétrole et de gaz est important. Mais il est encore relativement inexploré, notamment dans le sud, l’ouest, le nord du pays et la zone marine. Il a poursuivi : « C’est la raison pour laquelle l’intensification des efforts d’exploration est au cœur de notre stratégie et des opportunités d’investissement s’ouvrent à nos partenaires, notamment européens. » C’est dans ce sens que Benabderrahmane a appelé les investisseurs européens à contribuer à l’augmentation des capacités de production de gaz de l’Algérie et à assurer la sécurité énergétique des deux parties dans le cadre du développement durable.

En indiquant aussi que l’intensification des efforts d’exploration s’accompagne d’un objectif d’augmentation des réserves pour répondre aux besoins croissants du marché local. Et pour « renforcer nos positions d’acteur actif et fiable sur les marchés régionaux et internationaux ».

Le Premier ministre souligne l’importance d’assurer la sécurité énergétique pour l’Algérie et l’UE

Le Premier ministre a révélé que le secteur de l’énergie a identifié un programme d’action urgent pour renforcer la sécurité énergétique à long terme. Il a ajouté : « Il s’agit de garantir l’énergie pour couvrir la demande nationale d’une part, en particulier le gaz, pour atteindre les intérêts communs et assurer la sécurité énergétique des deux parties ».

Ensuite, il a poursuivi en affirmant que : « Le domaine de l’énergie occupe le devant de la scène internationale, comme l’un des principaux moteurs du développement économique des pays ». Il convient de mentionner que « cela a conduit à s’efforcer de garantir l’approvisionnement en énergie et d’améliorer la compétitivité et la capacité économique ». Ainsi que « la performance environnementale qui se forme actuellement dans notre pays ».

Pour finir, le Premier ministre a également souligné qu’« il est de notre responsabilité et de notre devoir de trouver les meilleures solutions et les plus appropriées pour répondre à la demande croissante en énergie ». De manière « durable, économique et surtout en préservant les écosystèmes dans tous les pays ». Il a ajouté : « Nous croyons fermement que le gaz naturel est la composante principale de la transition énergétique ».