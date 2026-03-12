Énergie : des experts internationaux discutent du potentiel pétrolier offshore de l’Algérie

La capitale algérienne s’apprête à accueillir un rendez-vous international dédié au développement du secteur des hydrocarbures. Du 11 au 13 mai prochain, Alger abritera une rencontre organisée par l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT) en partenariat avec l’Association européenne des géoscientifiques et ingénieurs.

Cet événement réunira experts, chercheurs et professionnels du secteur énergétique autour de deux ateliers techniques consacrés à des thématiques stratégiques : l’exploitation du potentiel d’hydrocarbures en mer et l’amélioration du rendement des champs pétroliers matures.

Une plateforme d’échange pour les experts du secteur énergétique

Dans un communiqué publié sur son site officiel, ALNAFT indique que cette rencontre vise à favoriser le partage d’expertise entre spécialistes algériens et internationaux, tout en stimulant l’innovation et la coopération dans le domaine énergétique.

Les discussions devraient permettre d’explorer de nouvelles perspectives pour le développement du secteur des hydrocarbures en Algérie, notamment à travers l’introduction de technologies avancées et le renforcement des partenariats internationaux.

Focus sur l’exploration offshore en Méditerranée

Le premier atelier technique portera sur l’exploitation des ressources en hydrocarbures dans le bassin frontalier algérien du bassin occidental de la mer Méditerranée.

Les participants examineront notamment les opportunités d’exploration dans les zones offshore profondes et très profondes, encore peu étudiées dans les eaux algériennes. L’objectif est d’évaluer plus précisément le potentiel géologique de ces zones maritimes et d’identifier les perspectives de développement futur.

Cet atelier abordera également les innovations liées à l’acquisition et au traitement des données géophysiques, essentielles pour améliorer la précision des campagnes d’exploration et faciliter l’identification de nouveaux gisements.

Les discussions porteront en outre sur les opportunités d’investissement et les nouvelles formes de coopération internationale dans le domaine de l’exploration pétrolière en mer.

Optimiser la production des champs pétroliers matures

Le second atelier sera consacré aux solutions innovantes pour améliorer le taux de récupération dans les champs pétroliers matures et les réservoirs complexes.

Les experts analyseront plusieurs techniques avancées visant à optimiser l’extraction des hydrocarbures, notamment dans les réservoirs hétérogènes ou fracturés, qui présentent souvent des défis techniques importants.

Les échanges porteront également sur l’exploitation de formations géologiques spécifiques, telles que les sables compacts appartenant à l’ère cambrienne-ordovicienne, ainsi que les carbonates cénomanien-turonien et liasiques.

