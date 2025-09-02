Énergie : Amine Remini nommé à la tête de l’ARH

Le secteur algérien de l’énergie entre dans une nouvelle ère de régulation. Amine Remini a été officiellement nommé président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), un poste stratégique visant à consolider la gouvernance du secteur et à renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs.

La cérémonie d’installation s’est tenue lundi à Alger, sous la présidence du ministre de l’Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Ce dernier a souligné le rôle central de l’ARH dans la garantie de la transparence et de l’efficacité de la gestion des ressources nationales.

La nomination d’Amine Remini, qui occupait précédemment le poste de directeur général des hydrocarbures au sein du ministère, s’inscrit dans la volonté de l’État de promouvoir les talents nationaux.

L’ARH est perçue comme un pivôt des réformes structurelles du secteur. Le ministre Arkab a insisté sur l’importance pour l’Autorité de continuer à améliorer ses mécanismes de contrôle pour servir l’économie nationale et préserver les ressources énergétiques du pays.

Amine Remini, nouveau patron de l’ARH pour doper l’investissement énergétique

De son côté, le nouveau président a exprimé sa gratitude au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour la confiance accordée. Il a affirmé qu’il comptait s’appuyer sur la continuité du travail institutionnel de l’ARH, créée en 2005.

Les axes de sa mission sont clairs : renforcer la transparence et la rigueur dans les mécanismes de régulation, tout en favorisant le dialogue avec les différents acteurs du secteur.

L’Autorité compte également moderniser ses méthodes de travail, promouvoir l’innovation et valoriser ses compétences internes. L’objectif final est de faire de l’ARH un acteur clé au service de la souveraineté énergétique de l’Algérie, en assurant l’équilibre du marché et en accompagnant la transition énergétique en cours.

Le communiqué ministériel conclut en notant que Mohamed Arkab a également tenu à saluer le travail de Rachid Nadil, l’ancien président de l’ARH.