Énergie/Algérie : Arkab annonce la lancement du « projet du siècle »

ALGER, mardi 16 avril 2024 — Le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed ARKAB, a annoncé, aujourd’hui, à l’occasion de la 28ᵉ édition de la Journée nationale de l’énergie, que l’Algérie s’apprête à lancer le « projet du siècle » dans le secteur de l’électricité.

Bénéficiant d’un budget prévisionnel qui s’élève à 200 milliards de dinars (1,5 milliard de dollars), ce projet consiste à relier le réseau électrique du nord au Grand Sud, au moyen de lignes à haute tension de 400 kilovolts, sur une distance de 880 km.

La réalisation de ce grand projet d’interconnexion du sud, a souligné le ministre, permettra d’augmenter les exportations de pétrole et de gaz de l’Algérie, de renforcer sa position en tant que fournisseur crédible sur le marché international, et de répondre encore à la demande croissante des citoyens en matière d’énergie électrique.

🔵 À LIRE AUSSI : Le géant qatari du lait, Baladna, va construire une mégaferme en Algérie

Lors du même événement, Arkab a rappelé que la préservation des réserves nationales de pétrole et de gaz passe par la valorisation, le développement et le renforcement des capacités de transport pour contribuer au financement de l’économie nationale et des projets de développement.

Réseau électrique du Sud : un projet 100 % algérien

Ainsi donc, Arkab a fait savoir que les premiers travaux de réalisation de ce grand projet visant à raccorder le réseau électrique du Nord à celui du Sud ont été lancés, et ce, à travers « un maillage intégrant tous les types d’énergies au bouquet énergétique national ».

En outre, le ministre a précisé que l’ensemble des fonds, soit 200 milliards DA, seront déboursés en monnaie nationale. Car, d’une part, l’ensemble des équipements et des accessoires nécessaires à la réalisation de ce réseau (postes électriques, pilonnes, câbles) sont fabriqués en Algérie ; de l’autre, les travaux de réalisation ont été confiés à des entreprises algériennes spécialisées, publiques et privées.

🔵 À LIRE AUSSI : L’excédent de la balance commerciale de l’Algérie a chuté de moitié en 2023

M. Arkab a souligné que ce projet bénéficie de plusieurs avantages, notamment un réseau électrique national « développé » avec des niveaux de tension variés pour le transport et la distribution d’électricité, ainsi que la présence de 33 centrales électriques dédiées à l’approvisionnement des wilayas du grand Sud.

Enfin, le ministre a indiqué que ce projet s’inscrit dans une dynamique plus large de développement de la mobilité vers le Sud, en particulier dans le domaine ferroviaire. Il a ajouté que le raccordement du réseau électrique du Sud au réseau national vise également à « ouvrir de nouvelles perspectives » en favorisant l’interconnexion avec les pays du Sahel.