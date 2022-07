Endroits les plus chauds au monde 2022 : l’Algérie dans le top 5

En cette année 2022, nous assistons à un été particulièrement torride. Alors qu’en Algérie, les alertes canicules se succèdent, en Europe, une vague de chaleur sans précédent sévit. À titre d’exemple, l’Irlande, avec des pics à 33 °C, a enregistré hier sa température la plus élevée depuis plus d’un siècle. En France et, plus surprenant encore, au Royaume-Uni, le mercure flirte avec les 40 °C

Cependant, ces températures, qui paraissent infernales pour le commun des mortels, font office de cure de jouvence si nous les comparons aux 10 points les plus chauds de la planète. C’est dans ces endroits qu’on relève les températures les plus élevées jamais enregistrées sur terre ! Tour d’horizon…

Vallée de la mort, Californie, États-Unis

La bien nommée Furnace Creek (Ruisseau de la fournaise) détient actuellement le record de la température de l’air la plus chaude jamais enregistrée. Au cours de l’été 1913, la vallée désertique a atteint des pics de 56,7 °C. La véracité de cette température fait l’objet d’un débat. Mais s’avérerait-elle fausse, Furnace Creek reste malgré tout en tête. Une température de 54,4 °C a été enregistrée en août 2020. Les températures moyennes maximales atteignent aujourd’hui 47 °C en été.

Ouargla, Algérie

C’est Ouargla, ville du Sahara algérien, qui détient le record de la température la plus élevée jamais enregistrée de manière fiable en Afrique. Le 5 juillet 2018, le mercure a affiché 51,3 °C à l’ombre. Il existe d’autres endroits d’Afrique qui revendiquent ce record, comme Kebili, en Tunisie (55 °C). Mais cette température a été enregistrée dans des conditions qui rendent son authentification difficile. Le relevé a en effet eu lieu dans un avant-poste militaire pendant la période coloniale.

| A LIRE AUSSI : L’été, je m’hydrate intelligemment

Mitribah, Koweït

Mitribah, une région reculée du nord-ouest du Koweït, a atteint la température caniculaire de 53,9 °C le 21 juillet 2016. Non seulement c’était la troisième température la plus élevée jamais enregistrée, c’est également la température record pour la région continentale de l’Asie.

Bassorah, Irak

Une température de 53,9 °C a été enregistrée à l’aéroport international de Bassorah, en Irak, le 22 juillet 2016.

Turbat, Pakistan

Le 28 mai 2017, à Turbat, ville du Baloutchistan, au Pakistan, le thermomètre a affiché 53,7 °C. C’est la quatrième température la plus élevée jamais enregistrée sur terre.

| A LIRE AUSSI : Covid-19 et Canicule, Les 5 recommandations de la Protection civile

Dallol, Éthiopie

Ce champ hydrothermal aux formations de sel, aux sources chaudes acides et aux geysers de gaz a connu, entre 1960 et 1966, une température maximale quotidienne moyenne de 41 °C. Il s’agit de la température moyenne la plus élevée de tous les lieux habités de la planète.

Aziziyah, Libye

L’ancienne capitale du district de Jafara, à 40 km au sud de Tripoli, revendiquait le titre d’endroit le plus chaud de la planète. En 1922, le record de température enregistrée était de 58 °C. Mais en 2012, les météorologues ont invalidé ce record et Al Aziziyah a été déchue de son « titre ». Cependant, la ville connaît encore régulièrement des températures supérieures à 48 °C en été.

Quriyat, Oman

La ville omanaise de Quriyat, située au sud-est de la capitale Mascate, a battu le record de la température minimale — c’est-à-dire nocturne — la plus élevée jamais enregistrée. La nuit du 26 juin 2018, le mercure n’est pas descendu en dessous de 42,6 °C.

| A LIRE AUSSI : Un écrivain anglais raconte son road trip détonant en Algérie

Dasht-e Loot, Iran

Ce plateau désertique présente les températures au sol les plus chaudes de la planète. Les mesures par satellite effectuées entre 2003 et 2009 ont révélé une température maximale de 70,7 °C. Un chiffre stupéfiant ! Inutile de préciser que la région est inhabitée.

Bandar-e Mahshahr, Iran