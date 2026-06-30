Endométriose : 2 actifs naturels inattendus pour freiner l’évolution de la maladie

Pendant des années, les douleurs atroces de l’endométriose ont été minimisées. Aujourd’hui reconnue comme une maladie invalidante, elle laisse encore des milliers de femmes sans solution durable. Si la chirurgie ou les traitements hormonaux restent la norme, la science s’intéresse de plus en plus aux alternatives naturelles. En Algérie, une nouvelle formulation inédite combinant deux puissants antioxydants promet d’agir directement sur l’inflammation et la progression des lésions. Une piste sérieuse pour celles qui cherchent à retrouver une qualité de vie normale.

Longtemps méconnue, souvent diagnostiquée avec retard et encore largement banalisée, l’endométriose est aujourd’hui reconnue comme une maladie inflammatoire chronique pouvant profondément altérer la qualité de vie des femmes. Douleurs pelviennes persistantes, fatigue, troubles digestifs, mais aussi répercussions psychologiques et sociales : la pathologie dépasse le cadre gynécologique classique.

Dans un contexte où la prise en charge nécessite une vision globale, l’innovation scientifique offre désormais des pistes complémentaires pour soutenir les femmes vivant avec cette affection complexe.

Endométriose : comprendre les mécanismes d’une maladie chronique encore sous-estimée

L’endométriose se caractérise par la présence de tissu semblable à l’endomètre en dehors de l’utérus. Si ses causes ne sont pas encore totalement élucidées, plusieurs mécanismes sont aujourd’hui mis en évidence par la recherche :

Une inflammation chronique persistante ;

persistante ; Un déséquilibre hormonal, notamment œstrogénique ;

Un stress oxydatif accru , impliqué dans les processus cellulaires ;

, impliqué dans les processus cellulaires ; Des phénomènes favorisant la migration et la prolifération des cellules endométriales.

Le stress oxydatif, en particulier, entretient l’environnement inflammatoire associé à la progression des lésions, soulignant l’importance d’interventions ciblées.

Vers une prise en charge intégrative

Le traitement médical et, si nécessaire, chirurgical, demeure au centre de la prise en charge de l’endométriose. Toutefois, les professionnels de santé reconnaissent de plus en plus l’intérêt d’une approche complémentaire globale, combinant suivi médical, hygiène de vie adaptée et soutien nutritionnel ciblé.

C’est dans cette optique que SCI Pharma, laboratoire de production de compléments alimentaires et de phytothérapie de référence en Algérie, soucieux d’allier innovation, qualité premium et bien-être féminin, présente sa nouvelle solution : Endometrixx®, un complément alimentaire naturel conçu pour accompagner les femmes concernées par l’endométriose.

Endometrixx® : Une formule naturelle scientifiquement ciblée au service de la santé féminine

L’Endometrixx® repose sur une association innovante de deux actifs aux propriétés antioxydantes et protectrices reconnues :

N-acétylcystéine (NAC) : cet acide aminé favorise la neutralisation des radicaux libres et contribue à réduire le stress oxydatif, un facteur clé impliqué dans l’inflammation et la progression des lésions endométriales.

: cet acide aminé favorise la neutralisation des radicaux libres et contribue à réduire le stress oxydatif, un facteur clé impliqué dans l’inflammation et la progression des lésions endométriales. Trans-resvératrol : polyphénol naturel aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, il aide à limiter la migration et la prolifération des cellules endométriales tout en soutenant l’équilibre hormonal féminin.

En combinant ces deux ingrédients complémentaires, Endometrixx® offre une action ciblée 4 en 1 : action très ponctuelle sur les douleurs et l’inflammation, limitation de l’extension des lésions, soutien de l’équilibre hormonal et correction de certaines carences nutritionnelles pouvant influencer l’état général de la femme. Sa formulation 100 % naturelle s’inscrit dans une approche responsable et scientifiquement cohérente, conçue pour accompagner les femmes atteintes d’endométriose tout en respectant le suivi médical.

Disponible en pharmacie, la posologie recommandée est de deux comprimés par jour (un le matin et un le soir pendant les repas), en cure de 3 à 6 mois, renouvelable selon la situation et l’avis du professionnel de santé.

Sensibilisation et information : un pilier essentiel

Au-delà de sa formulation, la démarche de SCI Pharma s’inscrit dans un engagement de sensibilisation. L’endométriose reste encore sous-diagnostiquée dans de nombreux contextes, souvent interprétée à tort comme une douleur menstruelle passagère. Pourtant, ses conséquences sur la vie quotidienne, la carrière professionnelle et le bien-être psychologique sont bien réelles.

Cette campagne vise ainsi à encourager les femmes à consulter, à chercher de l’information fiable et à considérer l’endométriose comme une véritable pathologie nécessitant une prise en charge globale et personnalisée.

L’entourage, conjoints, mères, amies, joue également un rôle crucial dans la reconnaissance des symptômes et l’accompagnement. Parce qu’une meilleure qualité de vie commence par une meilleure compréhension de son corps.

Une solution responsable au service de la santé féminine

En proposant une formulation naturelle, scientifiquement cohérente et ciblée sur les mécanismes biologiques clés, Endometrixx® s’affirme comme un soutien complémentaire responsable, à envisager dans le cadre d’un suivi médical structuré.

Disponible en pharmacies, SCI Pharma invite les femmes concernées à s’informer auprès de leur professionnel de santé et à intégrer une approche globale de leur bien-être.

Dans un contexte où la phytothérapie devient un enjeu majeur, SCI Pharma affirme sa vision : conjuguer exigence scientifique et approche globale pour améliorer durablement la qualité de vie des femmes.

À propos de SCI Pharma

Créée en 2015 en Algérie par des médecins et pharmaciens passionnés, SCI Pharma s’est imposée comme un acteur de référence dans l’industrie des compléments alimentaires et de la phytothérapie naturelle. Engagée pour la santé et le bien-être naturel, la société développe localement des solutions naturelles de qualité internationale, basées sur des formules innovantes et sur la base d’études cliniques, tout en élargissant progressivement son rayonnement vers l’exportation.