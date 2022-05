Encore une flambée dans les prix des fruits et légumes

Depuis des mois, les citoyens algériens font face à un pouvoir d’achat qui s’amoindrit de jour en jour avec des prix atteignant des sommets. Ils attendaient un peu de répit avec le mois sacré du Ramadan qui vient de s’écouler, mais il n’en est rien, les prix ont même affiché une tendance à la hausse tout au long de ce mois du jeûne.

En effet, les prix sur le marché sont restés élevés, et ce même pour les fruits et légumes produits en Algérie et censés être accessibles à tous.

La série de prix élevés des légumes et des fruits en Algérie se poursuit même après la fin du mois de Ramadan et la fête de l’Aïd el-Fitr, les différents marchés du pays connaissant ces jours-ci des niveaux records, ce qui a soulevé l’étonnement des consommateurs qui se sont retrouvés confus entre acheter ou boycotter, avec augmentations qui ont dépassé 150% pour certains aliments de base.

Des prix toujours aussi élevés que durant le Ramadan

Hier samedi 7 mai 2022, les prix des légumes et des fruits sur le marché de gros de Boufarik ont connu une hausse considérable. Le prix des pommes de terre a atteint les 105 dinars algériens ; celui des tomates était entre 95- 100 dinars ; alors que le prix des oignons secs était compris entre 70-80 dinars et le vert entre 40-50 dinars. Quant à la carotte, son prix variait entre 50 et 60 dinars algériens pour passer à 100 dinars et atteindre environ 170 dinars sur les marchés de détail. Concernant le navet, son prix variait entre 100 et 120 dinars algériens sur le marché du gros et les poivrons ont atteint les 150 dinars ; tandis que les haricots verts sont vendus à 350 dinars. Pour finir, les pois et les fèves oscillaient entre 50 et 70 dinars dans le même marché de gros.

Pour les fruits, ils ont vu leurs prix grimper très haut. Les dattes ont atteint les 650 dinars algériens ; les pommes ont aussi atteint le même prix; quant aux fraises, leurs prix ont oscillé entre 200 et 350 dinars. Pour ce qui des bananes, elles ont atteint les 340 dinars algériens, les pastèques ont été proposées entre 90 et 100 dinars ; les pêches entre 250 et 400 dinars; pour l’orange, son prix a varié entre 200 et 280 dinars ; enfin pour les citrons sont cédés entre 350 et 400 dinars.