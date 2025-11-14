Encore mieux : le nouveau livre de Léna Situations, déjà un succès avant sa sortie, débarque en librairie

Léna Situations, créatrice de contenu d’origine franco-algérienne, s’est imposée en quelques années comme l’une des figures les plus influentes de sa génération. À travers ses vidéos, ses réseaux sociaux et désormais ses publications, elle ne cesse de repousser les limites de sa créativité tout en cultivant un lien fort avec sa communauté.

Après le succès de son premier ouvrage, elle confirme avec son deuxième livre, Encore Mieux, son ambition de transformer son influence en un véritable projet à la fois littéraire et entrepreneurial. Selon Edistat, l’ouvrage a été tiré à 422 000 exemplaires, tandis que son éditeur avance un chiffre proche de 500 000 exemplaires. Ces chiffres impressionnants montrent que Léna ne se limite pas à l’inspiration, elle sait également transformer ses idées en un succès tangible.

Le contenu de Encore Mieux s’inscrit dans la continuité du premier livre de Léna. Il mêle développement personnel, encouragement à la confiance en soi et exercices pratiques destinés à aider les lecteurs à progresser au quotidien. L’ouvrage est pensé comme un compagnon de route : les lecteurs y trouvent des pages à annoter et des espaces d’introspection qui transforment la lecture en expérience interactive.

La sortie de Encore Mieux a été soigneusement orchestrée sur le plan marketing. Léna a misé sur l’engagement de sa communauté en dévoilant progressivement le titre, des extraits et des propositions de couvertures à travers ses vlogs d’été. Elle a invité ses abonnés à voter pour déterminer la couverture officielle, créant ainsi un sentiment de participation et renforçant le lien émotionnel avec son public.

L’indépendance éditoriale : Lena Mahfouf lance sa maison d’Edition

Un autre aspect central du projet est l’indépendance éditoriale. Léna n’a pas fait appel à une maison d’édition classique mais a fondé sa propre structure, Lena Éditions. Ce choix stratégique va bien au-delà de la simple création d’un label : il lui permet de maîtriser l’ensemble du processus éditorial, de la conception du livre à sa production et sa distribution. Léna contrôle ainsi chaque détail, qu’il s’agisse du contenu, de la mise en page, du choix des matériaux ou de la stratégie marketing.

Cette autonomie lui offre également une liberté financière considérable, en lui permettant de maximiser ses revenus tout en investissant directement dans des projets qu’elle juge pertinents pour sa communauté. Mais au-delà de l’aspect économique, Lena Éditions reflète surtout sa vision d’une créatrice pleinement entrepreneuse, capable de gérer son univers artistique et commercial sans compromis. La fondation de sa propre maison d’édition illustre son ambition : ne pas se limiter à inspirer, mais construire un véritable écosystème autour de son nom et de ses idées, où chaque décision lui appartient.

Léna Situations : Toujours Plus, le 1er livre qui a conquis des milliers de lecteurs

Le premier livre de Léna, Toujours Plus, publié chez Robert Laffont, va bien au‑delà du simple essai de développement personnel. Il reflète sa vision unique de la vie et sa manière authentique de la partager avec sa communauté. À travers ses pages, Léna invite ses lecteurs à se lancer : accepter ses doutes, avancer avec optimisme et surtout passer à l’action pour transformer sa vie.

Le succès a été immédiat et impressionnant. Selon Actualitté, plus de 20 000 exemplaires ont été vendus dès la première semaine, et d’après les chiffres GfK, 61 700 exemplaires étaient déjà écoulés à la troisième semaine. Face à cette demande exceptionnelle, son éditeur a dû lancer un deuxième tirage de 150 000 exemplaires pour répondre à l’engouement constaté, comme le rapporte rtbf.be. Ces chiffres confirment que Toujours Plus n’était pas seulement un projet personnel, mais un véritable best-seller grand public.

Au-delà des ventes, le livre a aussi offert à Léna une visibilité médiatique considérable. Sa maison d’édition et son équipe ne s’attendaient pas à un tel engouement, notamment auprès du public jeune, qui a massivement adhéré à son message, comme le souligne Le Point. Aujourd’hui, Léna ne se résume plus à sa chaîne YouTube : elle s’affirme comme une voix influente, capable d’inspirer et de toucher un public large et varié.

Portrait de Léna Mahfouf : de youtubeuse à figure culturelle

Léna Mahfouf, alias Léna Situations, n’a pas attendu son premier livre pour devenir une figure majeure du paysage numérique français. Née à Paris d’une famille d’origine algérienne, elle se lance très tôt dans le blogging et la création de contenus. Ses premières vidéos sur YouTube, en 2015, combinent conseils mode, astuces lifestyle et partage d’expériences personnelles. Très vite, elle se distingue grâce à ses vlogs d’août, dans lesquels elle publie chaque jour une vidéo filmée la veille, offrant à son audience un regard sincère et spontané sur sa vie quotidienne.

Chaque édition des vlogs d’août rencontre un succès phénoménal. Certaines vidéos dépassent régulièrement plus d’un million de vues, et la série dans son ensemble cumule plusieurs millions de visionnages chaque été. Grâce à ce format, Léna voit son nombre d’abonnés exploser, avec une croissance moyenne de plusieurs centaines de milliers de nouveaux abonnés à chaque saison, consolidant ainsi sa position de créatrice incontournable sur YouTube.

Ce qui frappe dans ses débuts, c’est sa capacité à transformer le quotidien en récit. Chaque vidéo devient une petite histoire, mêlant humour, émotions, réflexions et moments intimes. Cette approche narrative, presque proche de la web-série, lui permet de créer une connexion authentique avec ses abonnés. À cette époque, Léna cumule plusieurs petits emplois pour financer ses études, mais elle travaille avec sérieux sur sa chaîne, anticipant déjà l’impact que ses contenus pourraient avoir. Loin de chercher à impressionner, elle mise sur la proximité et l’authenticité, deux qualités qui lui permettent de se démarquer rapidement et de bâtir une communauté fidèle.

Entrepreneuriat, influence et prestige : le parcours de Léna Mahfouf

Au fil des années, Léna Situations a su transformer sa notoriété en un projet entrepreneurial ambitieux et cohérent. Elle crée Hôtel Mahfouf, sa marque lifestyle et mode, reflet de son univers personnel et de son sens aigu du style. Les pop-up stores organisés à Paris rencontrent un succès considérable, confirmant que son influence dépasse largement le cadre des réseaux sociaux. Parallèlement, Léna enrichit son univers avec le podcast Canapé Six Places, où elle reçoit des personnalités issues de divers horizons pour aborder des thèmes universels, renforçant ainsi son lien avec un public fidèle et engagé.

La reconnaissance officielle ne tarde pas à suivre. Léna remporte plusieurs People’s Choice Awards et figure dans le prestigieux classement « 30 Under 30 » de Forbes France dans la catégorie Entertainment. En 2022, elle devient la première influenceuse française invitée au Met Gala, l’un des événements les plus emblématiques de la mode internationale. Sa présence au Festival de Cannes attire également l’attention de la presse et des marques. Ces distinctions et apparitions ne sont pas de simples symboles : elles traduisent un impact réel et mesurable, capable de générer plusieurs millions d’euros en valeur médiatique pour les marques et événements qu’elle représente. Léna collabore aussi avec des maisons de luxe comme Dior ou Valentino.

Au-delà des réseaux : Léna Situations et l’impact culturel

Si Léna Situations est aujourd’hui incontournable, c’est parce qu’elle ne se contente pas de produire du contenu pour divertir : elle construit une marque culturelle. Son podcast évolue en 2025 vers COUCH!, un format vidéo diffusé sur YouTube et Disney+, marquant son ambition de toucher un public international et de s’inscrire dans un univers multimédia global. En invitant des personnalités prestigieuses et en diversifiant les formats, elle dépasse le simple statut d’influenceuse pour devenir une véritable créatrice culturelle, capable de fédérer autour de ses idées, de ses valeurs et de son univers.

Au-delà de ses projets médiatiques, Léna s’engage socialement. Elle a lancé l’association Toujours Plus pour soutenir les jeunes dans leurs études et utilise sa notoriété pour encourager l’ambition, la créativité et l’entraide. Elle choisit également la transparence face aux critiques et au cyberharcèlement, partageant ses doutes et ses expériences, ce qui renforce son image d’authenticité.