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Wagons made in Algeria : l’accord qui promet plus de 70% d’intégration

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Amel Hamana
2 min de lecture
Wagons made in Algeria : l’accord qui promet plus de 70% d’intégration
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L’Entreprise nationale des constructions métalliques et chaudronnées (ENCC Spa) a signé un accord-cadre avec le groupe Ferrovial. Ce partenariat industriel vise à développer la fabrication de wagons de fret ferroviaire spécialisés en Algérie.

Cet accord cible particulièrement les wagons destinés au transport de matières minières. Le taux d’intégration nationale visé dépasse 70%.

Une signature au siège de l’ENCC

L’accord a été signé ce mercredi 16 septembre 2026. Le président-directeur général de l’ENCC Spa, Abdelhalim Arouch, a paraphé le document. Le directeur général du groupe Ferrovial, Mounir Abbassi, l’a également signé.

Le président du conseil d’administration de Ferrovial, Saïd Arabet, assistait à cette cérémonie. Cette signature marque le début officiel de ce partenariat industriel stratégique.

Cette coopération s’inscrit dans le soutien à l’industrie ferroviaire nationale. Elle vise également à valoriser les ressources minières stratégiques du pays. Un programme national de fabrication de wagons dédiés au transport de matières minières constitue l’axe principal de cet accord.

Ces wagons serviront essentiellement à la chaîne de transport du phosphate. Ce minerai représente une ressource stratégique majeure pour l’économie algérienne.

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Un objectif clair : dépasser 70% d’intégration nationale

L’accord repose sur la mise en commun des expertises et des capacités industrielles des deux partenaires. Cette collaboration vise à élever le niveau d’intégration nationale dans la fabrication de ces wagons à plus de 70%.

Cette démarche permettra également de réduire la dépendance aux importations d’équipements ferroviaires spécialisés. L’Algérie renforce ainsi sa capacité de production locale dans ce secteur stratégique.

Développement des compétences et transfert technologique

Cette coopération vise aussi à développer les compétences techniques nationales. Le transfert de technologie occupe une place centrale dans cet accord. Le partenariat devrait créer de la valeur ajoutée et des emplois qualifiés.

Les deux entreprises souhaitent enfin contribuer à bâtir une filière nationale spécialisée. Cette filière se concentrera sur la fabrication de wagons de fret ferroviaire.

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Une étape vers la souveraineté industrielle

Cet accord constitue une avancée dans la promotion des produits fabriqués localement. Il renforce également la souveraineté industrielle du pays dans ce domaine spécifique.

Ce partenariat accompagnera enfin les grands projets structurants liés aux secteurs des mines et des chemins de fer. Il s’inscrit dans la stratégie nationale de développement de ces filières industrielles complémentaires.

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AH

Amel Hamana

Journaliste – Actualité nationale et société

Amel Hamana couvre l'actualité nationale, les sujets de société et les faits divers pour Algerie360.

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