ENC, leader américain des bus, annonce un projet majeur en Algérie

Le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a reçu ce lundi au siège de son département le vice-président de la société américaine Astroïde, propriétaire de la marque ENC spécialisée dans la fabrication de bus et de camions, accompagné de son partenaire algérien.

Selon un communiqué du ministère, les représentants de la marque ont exprimé leur « satisfaction quant au climat général des investissements en Algérie, particulièrement dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le ministère dans le secteur automobile ».

Ils ont souligné que « cet environnement encourageant les a incités à demander une audience avec le ministre pour exprimer leur intention d’investir en Algérie, conformément à la feuille de route établie par le ministère ».

À l’issue de la présentation du projet, le ministre a insisté sur « l’importance d’exploiter le réseau national des fabricants de pièces détachées afin d’augmenter le taux d’intégration locale ».

Il a également souligné la nécessité d’accompagner les industriels nationaux, notamment dans les domaines de la formation et des procédures de certification.

Les représentants d’ENC ont, quant à eux, réaffirmé leur « engagement à concrétiser un projet qualitatif, en phase avec la politique algérienne dans ce secteur », précise le communiqué.

A l’issue de la réunion, le ministre a invité les porteurs du projet à « accélérer les démarches administratives auprès des instances concernées », tout en rappelant que « les portes du ministère restent ouvertes à tous les industriels ».

GWM, le géant chinois de l’automobile, prêt à investir en Algérie

Le marché automobile algérien pourrait connaître un tournant majeur avec l’arrivée potentielle du constructeur chinois GWM (Great Wall Motors). Une délégation de ce géant de l’industrie a été reçue par le ministre de l’Industrie, Sifi Ghrieb, le jeudi 20 mars, pour présenter un projet d’implantation ambitieux.

GWM, connu pour ses marques phares telles que Haval, Tank et Poer, envisage de s’associer à un partenaire algérien pour établir une présence industrielle complète dans le pays. Le projet ne se limite pas à la simple construction de véhicules ; il englobe également la fabrication de pièces détachées, la création d’un centre de recherche et développement, ainsi que la mise en place d’un centre technique de certification et d’accréditation.

Lors de cette rencontre, le ministre et la délégation chinoise ont exploré les mécanismes de mise en œuvre de ce projet d’envergure, en abordant notamment les aspects juridiques et réglementaires nécessaires à sa concrétisation.

L’arrivée de GWM en Algérie s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à dynamiser l’industrie automobile locale et à diversifier l’économie nationale. Ce projet pourrait non seulement créer des emplois et stimuler la croissance économique, mais aussi renforcer le transfert de technologies et de savoir-faire vers l’Algérie.

L’intérêt de GWM pour le marché algérien témoigne de son potentiel et de son attractivité croissante pour les investisseurs internationaux. Reste à savoir si ce projet ambitieux se concrétisera et quel impact il aura sur l’avenir de l’industrie automobile en Algérie.

