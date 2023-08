En visite en Russie, Chanegriha se rend à la base aérienne de Joukovski à Moscou

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a poursuivi sa visite en Russie en se rendant à la base aérienne de Joukovski, près de Moscou.

En effet, accompagné de Monsieur Dimitri Chugaev, Directeur du Service fédéral de coopération militaire et technique de la Fédération de Russie, il a eu l’occasion de découvrir les évolutions technologiques dans le domaine de l’aéronautique militaire. Le Ministère de la Défense nationale (MDN) a dévoilé les détails de cette visite.

En ce 2 août 2023, le Général Chanegriha s’est rendu à la base aérienne de Joukovski, située à proximité de la capitale russe. Cette visite a été l’occasion pour lui de s’informer sur quelques modèles d’avions militaires et de se familiariser avec les dernières avancées technologiques dans le domaine de l’aéronautique militaire. Monsieur Dimitri Chugaev l’a accompagné dans cette exploration.

Par la suite, il a visité le siège de la Société Dynamica, une entreprise spécialisée dans les technologies aéronautiques. Cette étape lui a permis de se renseigner sur les équipements du domaine de la formation de base des pilotes, en particulier les programmes de simulateurs aéronautiques. Cette expérience a été enrichissante pour le Chef d’État-major de l’ANP.

Un partenariat renforcé entre l’Algérie et la Russie

La visite du Général Chanegriha en Russie souligne le renforcement des liens entre l’Algérie et la Russie dans le domaine militaire. Les échanges avec Monsieur Dimitri Chugaev, Directeur du Service fédéral de coopération militaire et technique, témoignent de la volonté des deux pays de promouvoir la coopération technologique et stratégique.

Le Général Chanegriha a démontré une approche proactive en se tenant informé des avancées technologiques dans l’aéronautique militaire. Cette démarche témoigne de l’engagement de l’ANP à moderniser ses équipements et à se doter des meilleures technologies pour assurer la sécurité du pays.

Cette visite en Russie ouvre la voie à de nouvelles opportunités de collaboration entre les forces militaires des deux pays. L’échange d’expertise et de connaissances dans le domaine de l’aéronautique militaire pourrait être le prélude à des projets de coopération plus vastes à l’avenir.