Un Tiktokeur néerlandais fait le buzz sur les réseaux sociaux en présentant du contenu sur l’Algérie en ce moment. Sa mésaventure à Alger lui vaut énormément de retours d’internautes algériens et étrangers, notamment après sa revue détaillée d’un hôtel local.

Agréablement surpris par la propreté et l’organisation de la ville, il s’intéresse ensuite à la valeur du dinar et à ce que son portefeuille européen peut lui acheter ici. Ce dernier est naturellement choqué du caractère « abordable » des prix en Algérie, montrant de nombreux exemples concrets dans ses vidéos.

Un touriste hollandais choqué par les tarifs en Algérie

Après avoir fait le tour du monde, voici que le créateur de contenu Tom (@traveltomtom) prend l’Algérie pour destination. Arrivé à Alger depuis l’aéroport de Marseille, il est tout de suite surpris par les infrastructures dont bénéficie le pays.

C’est l’aéroport Houari Boumediene qui l’impression d’emblée avec son architecture et ses services. « Je trouve que l’aéroport d’Alger ressemble beaucoup à celui d’Istanbul, c’est la même architecture… Il est beau, propre et très spacieux, j’ai presque oublié que j’étais en Afrique » explique-t-il, ajoutant que le paysage lui rappelait beaucoup l’Europe.

À son arrivée à l’aéroport, Tom passe s’acheter une carte SIM et constate que le prix d’un abonnement internet en Algérie est plus qu’abordable. Pour $7.5, il s’offre une carte prépayée avec 30 GB de données disponibles pendant 1 mois. Un deal à la hauteur des espérances du globe-trotteur, qui n’en revient pas de l’accessibilité des tarifs.

Hotels, taxis… Les frais de voyage en Algérie sont -ils réellement abordables ?

Arrivés sur place, Tom et ses acolytes, deux autres influenceurs, prennent une chambre en plein centre de la capitale. Il est tout de suite surpris par le prix de la nuitée ; $35 pour une chambre triple avec vue sur la place principale. Un tarif plus qu’avantageux pour le Hollandais, habitué à des prix bien plus conséquents (+100 euros) pour de tels services.

Tom continue son périple en Algérie en faisant des analyses au fur et à mesure des transactions qu’il effectue. Il tergiverse par exemple sur le prix d’une course en taxi de l’aéroport au centre-ville. Même si le compteur affiche 952 DA, il est facturé 10 euros, soit 2000 DA, par le chauffeur. Expérience qui n’ébranle pas le moins du monde l’enthousiasme du vidéaste, qui continue son voyage serein.

Ce qui choque le plus l’influenceur, c’est la dévalorisation du dinar face aux devises étrangères. Parti faire le change de 200 euros, il se retrouve avec une pile de billets « Des millions et des millions » s’exclame-t-il.