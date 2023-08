En visite chez Salah Aougrout, l’actrice Souhila Mallem évoque son retour sur la scène artistique

L’artiste algérienne Souhila Mallem a récemment rendu visite au célèbre comédien Salah Aougrout, de retour en Algérie après un long protocole de traitement en France. La rencontre a été partagée avec enthousiasme par Souhila sur les réseaux sociaux, où elle a publié des photos de leur réunion et s’est montrée très optimiste quant à un retour sur scène de l’humoriste.

Salah Aougourt de retour en Algérie, Souhila Mallem lui rend visite

Par le biais d’un poste partagé sur son compte Instagram, Souhila Mallem a exprimé son admiration et son respect pour Salah Aougrout en le qualifiant de « stature artistique » et de « roi de la comédie ».

Elle a également tenu à souligner combien elle a appris de lui et combien elle a été honorée de travailler à ses côtés.

Cette visite, qui a été organisée en compagnie de Hassan Guedioura, Ramdane Djazairi et Mohamed Bourai, a été l’occasion pour le comédien de se replonger dans le monde de l’art et du cinéma.

À LIRE AUSSI : Nidal El Djazairi annonce le retour de Salah Aougrout sur la scène artistique

View this post on Instagram A post shared by سهيلة معلم | Souhila Mallem (@souhilamallem)

Lors de leur rencontre, les discussions ont été riches et variées. Souhila Mallem a rapporté que Salah Aougrout les a accueillis chaleureusement et a ouvert son cœur pour partager ses réflexions sur l’art, en particulier sur le travail cinématographique, ainsi que sur sa passion pour le football.

Salah Aougrout, un des grands noms du cinéma algérien, pourrait bien faire un come-back

Souhila Mallem illustre ainsi l’impact profond qu’a eu Salah sur la scène artistique algérienne dans son message, et fait une allusion discrète sur un éventuel retour de l’acteur sur les écrans.

« Souilah, Salah, Achour, El Djamaï et d’autres noms resteront dans la mémoire de chaque Algérien. Désirant revenir à la scène artistique, il résiste avec sourire, détermination et engagement, se rappelant des moments d’un passé riche et d’années de dévouement. Il espère un retour en force, écrivant ainsi un nouveau chapitre dans le monde de l’art. » commente-t-elle.

À LIRE AUSSI : Athmane Ariouet chez Souilah : le duo de Carnaval fi dachra se reforme

Mallem conclut par exprimer son bonheur de retrouver Salah Aougrout en bonne forme, soulignant le manque qu’il a laissé et l’importance de ses œuvres dans le cœur du public algérien. « Reviens-nous indemne, toi et tes œuvres nous avez manqué, cher ami au cœur généreux. »