En visite à Khenchela, Tebboune affirme que “l’ère des projets en retard est révolue”

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce jeudi à Khenchela. Il entame une visite de travail et d’inspection dans cette wilaya. Lors de cette visite, le président Tebboune a lancé la mise en service de la ligne ferroviaire Khenchela-Aïn Beïda. Cette ligne s’étend sur une distance de 51 km et permet des vitesses allant jusqu’à 160 km/h. Ce projet d’envergure vise à améliorer la connectivité régionale et à faciliter les déplacements des habitants.

Les entreprises nationales ont réalisé cette ligne de chemin de fer. Ces entreprises sont réputées pour leur expertise dans ce domaine. Lors de la cérémonie d’inauguration, le président a salué les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce projet. « Ce projet est devenu une réalité aujourd’hui, alors que certains pensaient qu’il ne s’agissait que d’une promesse électorale », a-t-il déclaré. Il a souligné que l’ère des projets en retard est révolue. « L’époque où les projets duraient des années est terminée grâce aux efforts des cadres supérieurs », a-t-il ajouté.

Développement routier : Le doublement de la RN 88

Poursuivant sa visite, le président Tebboune a inauguré le doublement de la RN 88. Cette route relie les wilayas de Batna et de Khenchela sur 56 km. Le doublement de cette route est une étape cruciale pour améliorer les infrastructures routières et renforcer les liens économiques entre les deux wilayas.

Ce projet routier vise à fluidifier le trafic et à réduire les temps de trajet. Il s’inscrit dans une stratégie globale de développement des infrastructures de transport à travers le pays. Le président a insisté sur l’importance de ces projets pour le développement économique régional et national.

Les projets inaugurés auront un impact significatif sur la région de Khenchela et ses environs. La nouvelle ligne ferroviaire facilitera les déplacements des habitants et des marchandises. Elle renforcera aussi les échanges économiques entre les différentes wilayas. De plus, le doublement de la RN 88 améliorera la sécurité routière et fluidifiera le trafic.

Ces infrastructures modernes attireront de nouveaux investissements et stimuleront l’économie locale. Elles créeront des emplois et amélioreront la qualité de vie des habitants. La région de Khenchela bénéficiera de ces avancées et deviendra un modèle de développement pour d’autres régions.