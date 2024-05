En visite à Alger, Reda Amalou partage son expérience et sa vision de l’architecture !

Alger a récemment accueilli Reda Amalou, un architecte de renom venu partager sa vision unique de l’architecture lors d’une présentation à la Galerie d’Art Benyaa à Bir Mourad Rais. Avec humilité et passion, Amalou a captivé un public varié, composé d’étudiants en architecture et de professionnels du domaine, en partageant quelques-uns de ses projets à travers le monde.

En effet, le lundi 29 avril, le célèbre architecte Reda Amalou a animé une conférence à Alger, au cours de laquelle il a dévoilé sa philosophie fondamentale et sa démarche conceptuelle, mettant en avant la nécessité de concevoir des espaces qui s’intègrent harmonieusement à leur environnement tout en répondant aux besoins et aux aspirations des personnes qui les utiliseront.

La Galerie d’Art Benyaa a servi de toile de fond idéale à cette rencontre exceptionnelle entre l’architecture et l’art. Entouré d’un public attentif et passionné, composé d’étudiants avides de connaissances et d’architectes chevronnés en quête d’inspiration, Reda Amalou a su créer un dialogue dynamique et stimulant, où les idées ont circulé librement et où les perspectives ont été élargies. Dans cette atmosphère effervescente, les frontières entre le passé, le présent et l’avenir se sont estompées pour laisser place à une exploration collective des possibilités infinies offertes par l’architecture contemporaine.

En somme, la communication de Reda Amalou à la Galerie d’Art Benyaa a été bien plus qu’un simple événement : c’était une célébration de la créativité, de l’innovation et de la passion pour l’architecture. À travers ses mots et ses projets, Reda Amalou a rappelé à chacun l’importance vitale de l’architecture dans notre monde en constante évolution et a insufflé à tous une nouvelle dose d’inspiration pour les défis à venir.

Après la communication, Reda Amalou a animé un atelier interactif des plus enrichissants avec des étudiants en 4ᵉ année de l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU) de l’atelier de Mohamed Adel Souami, architecte et maître de conférences au sein du même établissement. Ce moment privilégié a offert une occasion unique aux étudiants de bénéficier de l’expertise et de l’inspiration d’un architecte de renommée internationale. Avec générosité et bienveillance, Reda Amalou a pris le temps de partager son expérience, ses conseils et ses réflexions avec cette nouvelle génération d’architectes en herbe, nourrissant ainsi leur passion et leur motivation.

Chez MLM architecte, bureau de l’architecte Mohamed Larbi Merhoum à Alger, cet atelier a pris vie dans un cadre propice à la créativité et à la réflexion. Dans cet environnement dynamique, les étudiants ont eu l’occasion de poser des questions, d’échanger des idées et de bénéficier d’un retour d’expérience précieux de la part de Reda Amalou. Ce moment d’échange a été marqué par une atmosphère de collaboration et de camaraderie, où les frontières entre maître et élèves se sont estompées pour laisser place à un dialogue ouvert et constructif.

Pour les étudiants présents, cette rencontre avec Reda Amalou a représenté bien plus qu’une simple opportunité d’apprentissage : c’était une véritable source d’inspiration et de motivation pour leur parcours futur dans le monde de l’architecture. En partageant ses succès, ses défis et ses aspirations, Reda Amalou a non seulement enrichi les connaissances des étudiants, mais il a également semé les graines d’une passion renouvelée pour cette noble profession.

Qui est Reda Amalou ?

Dans le domaine de l’architecture et du design, Reda Amalou se distingue comme une figure emblématique, fusionnant avec brio ses racines franco-algériennes et son parcours cosmopolite. Diplômé de l’Université de East London en Grande-Bretagne, il a fondé, il y a plus de deux décennies, l’agence d’architecture AW2. Animé par une passion pour la transformation de l’espace en une expérience émotionnelle, Reda Amalou a étendu son empreinte artistique à travers le globe dans plus d’une quarantaine de pays.

En effet, la philosophie d’Amalou transcende les frontières disciplinaires, unissant l’architecture et le design dans une quête commune de stimulation sensorielle. Chaque création de l’artiste est imprégnée d’une histoire, capturant des fragments de souvenirs d’enfance en Algérie, des expériences tumultueuses à Londres et des aventures inspirantes à travers le monde. Cette richesse narrative se déploie avec une fluidité saisissante dans ses projets architecturaux et dans ses collections de mobilier et d’objets d’art.

Inspiré par l’esthétique du XXe siècle, Reda Amalou façonne ses créations en accordant une attention particulière aux matériaux, privilégiant la texture, la richesse et la vivacité. Son approche équilibrée entre tradition et modernité rend hommage à l’artisanat et célèbre le multiculturalisme, insufflant à chaque espace une atmosphère unique imprégnée d’authenticité.

AW2, vers une Architecture Fusion !

L’agence AW2, fondée en 1997 par Reda Amalou, est aujourd’hui une référence internationale en matière d’architecture et de design. Avec des bureaux à Paris et à Montpellier en France et un bureau-partenaire à Ho Chi Minh au Vietnam, l’empreinte d’AW2 s’étend sur plusieurs continents. En 2022, l’agence a inauguré un nouveau bureau au cœur de Genève, consolidant ainsi sa présence en Suisse et affirmant son engagement envers l’excellence architecturale à l’échelle mondiale.

Dans chaque projet, Reda Amalou et son associée, Stéphanie Ledoux, insufflent leur vision unique et leur expertise, s’engageant personnellement dans chaque étape de la conception architecturale. Leur partenariat dynamique guide l’agence vers de nouveaux sommets créatifs, tout en maintenant un engagement indéfectible envers l’innovation et la qualité.

Avec des projets dans 45 pays différents, l’agence s’est construite une expérience reconnue internationalement pour la conception de projets à forte valeur ajoutée. D’ailleurs, le travail de l’agence a été maintes fois primé avec notamment un MIPIM Best Hotel Award pour le Six Senses Condao, un Build Architecture Award pour « Best International Architecture & Design Studio – Paris » ainsi que quatre nominations au Grand Prix AFEX de l’Architecture Française à L’Export avec le Six Senses Condao au Vietnam, le lycée Français d’Amman en Jordanie, Àni Private Resort & Art Academy au Sri Lanka et Kasiiya Papagayo eco-lodge au Costa Rica.

L’œuvre de Reda Amalou va au-delà des frontières géographiques et culturelles, incarnant une fusion harmonieuse entre l’héritage traditionnel et la vision contemporaine. Son impact durable dans le domaine de l’architecture et du design témoigne de sa capacité à transcender les conventions et à redéfinir l’art de l’espace pour les générations à venir.

Galerie Farid Benyaa, un sanctuaire de l’Art à Alger !

Au cœur des hauteurs d’Alger, nichée dans le quartier de Bir Mourad-Rais, se trouve la Galerie d’Art Benyaa, un joyau artistique où chaque espace résonne d’expression et d’émerveillement. C’est dans ce cadre enchanteur que Reda Amalou a partagé sa vision architecturale lors d’une communication mémorable. Dirigée par Farid Benyaa, architecte et artiste plasticien de renom, la galerie est bien plus qu’un simple lieu d’exposition : c’est un véritable havre où le passé, le présent et l’avenir se rencontrent en une symphonie visuelle.

D’ailleurs, le parcours artistique de Farid Benyaa est une odyssée à travers des horizons divers, imprégnée d’une profonde sensibilité pour le patrimoine culturel. Son exposition phare, “La Baie d’Alger, El Bahdja”, dévoile avec éloquence le paysage architectural et urbain de la capitale algéroise dans ses moindres détails. À travers ses œuvres, les visiteurs sont invités à voyager, à découvrir et à admirer la splendeur de la ville, sublimée par le talent incontestable de Farid Benyaa.

Chacune de ses œuvres est une fenêtre ouverte sur l’âme d’Alger, capturant l’essence même de cette ville emblématique. Les ruelles sinueuses, les monuments majestueux et les instants de vie quotidienne sont immortalisés avec une finesse artistique remarquable. Sous le coup de maître de Farid Benyaa, la beauté et la richesse culturelle d’Alger se déploient dans toute leur magnificence, invitant les spectateurs à plonger au cœur de son histoire et de son identité singulière.

Au sein de la Galerie d’Art Benyaa, chaque visiteur est convié à un voyage introspectif, à travers lequel il pourra contempler le passé, méditer sur le présent et imaginer l’avenir. L’art devient ainsi le fil conducteur d’une exploration intellectuelle et émotionnelle, où les frontières entre le réel et l’imaginaire s’estompent pour laisser place à une expérience immersive et enrichissante.