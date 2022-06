En visitant l’Algérie, Mathew, un enfant américain réalise son rêve

Les enfants veulent visiter le monde, et certains rêves de contrées lointaines.

La distance qui sépare l’Amérique de l’Algerie équivaut à 8 499 km. Même si beaucoup d’Algériens ont déjà visité l’Amérique, notre pays reste méconnu des touristes et attise la curiosité.

C’est le cas de jeune autiste de 11 ans d’origine américaine qui s’appelle Mathew Hill dont c’était le rêve. Il est venu en Algérie ce vendredi 24 juin et a même été accueilli par le ministre des Affaires étrangères en personne.

En effet Ramtane Lamamra a lui même annoncé la visite du jeune garçon par le biais d’un message diffusé sur son compte Twitter officiel accompagné d’une photo.

Le ministre a exprimé sa satisfaction, et encouragé le jeune Matthew à « réaliser son ambition de devenir l’ambassadeur des États-Unis en Algérie ».

L’intérêt porté à l’Algérie par les générations futures est un bon signe, annonciateur de l’attrait du pays.

Mathew réalise son rêve grâce à une vidéo partagée sur les réseaux sociaux

Pour faire passer son message, le jeune garçon a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il dit vouloir visiter l’Algerie.

En effet, en septembre 2021, Mathew avait diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux émettant un message à l’ambassade des USA en Algerie.

Il avait exprimé son rêve de visiter l’Algérie, mais aussi son désir de bâtir une carrière diplomatique afin d’être un acteur de la paix mondiale et d’aider les personnes qui « vivent dans la pauvreté ».

Dans un second temps, il a fait l’éloge du pays, en attestant de la beauté de celui ci mais aussi de sa richesse. Il a affirmé savoir que « l’Algérie est le plus grand pays d’Afrique, mais aussi le dixième plus grand du monde».

Il a aussi fait part de son admiration pour l’histoire du pays, pour ses vestiges et son patrimoine. Il a clairement exprimé son envie de visiter ce pays qui lui tient tant à cœur. En effet, dans la même vidéo il dit vouloir visiter Alger mais aussi le reste du pays.

Sa vidéo a été partagée par la représentation diplomatique américaine en Algérie. Grâce à la puissance des médias sur Internet, le rêve du jeune garçon se réalisa.