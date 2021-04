EN : Un ancien international suspecté de trafic de drogue en France

L’ancien fennec, l’international algérien Walid Mesloub a été mis en examen à la fin du mois de février par un juge d’instruction de Lorient en France pour des faits de « recel de blanchiment de trafic de drogue ».

En effet, selon les médias français, l’ancien milieu de terrain des verts et de Lorient Walid Mesloub, est actuellement inquiété dans une sérieuse affaire de drogue.

Les mêmes sources ont affirmé que, le nom de Walid Mesloub figue parmi une dizaine de personnes suspectées d’être impliquées dans un trafic de stupéfiants.

Des liens directs avec le principal suspect

L’ancien international algérien est soupçonné d’avoir des liens avec l’homme présenté comme la tête du réseau et surnommé « Le Chinois ».

« Le Chinois », a cité lors de l’enquête l’international algérien Walid Mesloub comme étant un comme « un bon copain depuis qu’il joue à Lorient ».

Au cours de la même enquête, la police française a réussi à saisir trois kilos de cocaïne, 175 000 € en liquide et plusieurs véhicules de luxe, et les premiers éléments de l’enquête indiquent que le trafiquant présumé est « également soupçonné d’avoir utilisé l’un des comptes bancaires de Walid Mesloub pour y déposer un chèque et d’avoir fait immatriculer des véhicules au nom du joueur, à son insu », lit-on dans les journaux français.

Interrogé sur cette affaire, l’avocat du joueur Walid Mesloub a précisé : « Mon client a bien été mis en examen mais sans la moindre contrainte à l’issue, il n’y a pas de contrôle judiciaire. Il conteste totalement les faits qui lui sont reprochés […] Mon client a un peu le sentiment d’avoir été manipulé et instrumentalisé ».