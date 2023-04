En shooting à côté d’un lionceau, un photographe algérien enflamme la toile

Le désert algérien est un environnement à la beauté brute, un panorama naturel encore inexploré où des expériences insolites attendent les plus aventureux. Vaste et peu exploité par l’homme, le Sahara est un havre de paix où de nombreuses espèces animales peu communes y ont élu domicile. Diversité qui a vite fait d’attirer les photographes animaliers du monde entier, qui s’y donnent à cœur joie.

Djamel Hadj Aïssa en fait justement partie. Photographe algérien spécialiste des espèces rares, ce dernier a subjugué les internautes avec un adorable cliché : une photo spontanée avec son acolyte, un petit lionceau.

Un photographe algérien et son lionceau, l’adorable duo qui fait vibrer les réseaux sociaux

Fennecs, vipères et oiseaux rarissimes, le grand Sud algérien fascine de par son aspect brut et ses paysages inexploités. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles les photographes professionnels, tels que Djamel, s’y rendent régulièrement pour prendre en photo la vie animale. En découlent de magnifiques clichés qui reflètent la beauté de ces créatures.

En mission dans les plaines de Ghardaïa pour capturer la vie sauvage, Djamel est lui-même capturé par l’objectif de son neveu Fayçal, posant aux côtés d’un personnage qui ne laisse pas les internautes indifférents. Son « assistant », comme il l’appelle, n’est autre qu’un adorable lionceau, assis tranquillement sur une chaise, et occupé à admirer le paysage pendant que Djamel prend des photos.

La vie en harmonie avec les animaux, une passion familiale

Si Djamel aime tant se frotter à la vie sauvage, c’est qu’il a de qui tenir. La famille Hadj Aïssa est la première à avoir fondé des zoos en Algérie, et en possède actuellement 6 à Oran, Ghardaïa, Tlemcen, Sétif, Djelfa, mais aussi, Oum Bouaghi. L’amour des animaux est donc une passion qui se transmet de génération en génération chez les Hadj Aïssa, et Djamel ne faillit pas à la règle.

« Le » lionceau est en fait une lioncelle, née dans son jardin et évoluant au parc zoologique de la famille. Accompagnant le photographe pour la première fois de sa vie, cette dernière ne tarde pas à se mettre à l’aise sur le siège de Djamel et à scruter l’horizon avec lui. « Mon neveu Fayçal a saisi l’opportunité et a pris des photos et des vidéos de nous en train de regarder au loin dans la même direction, le public a adoré le cliché » déclare ce dernier à The Epoch Times.