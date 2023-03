En robe kabyle et karakou, les Algériennes Ahlam Mosteghanemi et Khadija Benguenna font sensation

Ahlam Mosteghanemi et Khadidja Benguenna, les deux femmes algériennes influentes, ont récemment partagé des clichés d’elles-mêmes portant fièrement des tenues traditionnelles algériennes. En effet, cela a suscité des réactions positives chez les Algériens, qui ont salué cette initiative visant à célébrer la richesse de la culture algérienne.

Dans ce sillage, on notera que Ahlam Mosteghanemi est une écrivaine algérienne très connue, à la fois en Algérie et dans le monde arabe. Elle est l’auteure de plusieurs œuvres célèbres, telles que “Dakirat al Jassad », « Fawda al Hawas » et « Abir Sarir ». Son travail est souvent salué pour sa capacité à capturer les expériences et les émotions des femmes arabes. Khadidja Benguenna, quant à elle, est une journaliste travaillant pour le compte de la chaîne d’information arabe Al Jazeera. Et ce, depuis 1996.

Benguenna et Mosteghanemi en tenues traditionnelles : les internautes réagissent

Effectivement, l’initiative de Mosteghanemi et Benguenna a été très bien accueillie par les Algériens. Ceux-ci ont salué leur engagement en faveur de la promotion de la culture algérienne. De ce fait, les réseaux sociaux ont été inondés de messages positifs, de commentaires et de partages de leurs photos en tenues traditionnelles.

En effet, les deux femmes sont connues pour leur attachement à l’Algérie. Rappelons que Khadidja et Ahlam ont, à plusieurs reprises, exprimé leur fierté d’être algériennes. D’ailleurs, elles n’hésitent pas à recadrer toute personne qui s’en prend à leur pays.

Cette initiative a également mis en avant l’importance de préserver les traditions algériennes et de célébrer la richesse de la culture algérienne. D’autant plus que notre patrimoine : plats, tenues, accessoires et chansons ont été la cible des attaques par les autres pays voisins.