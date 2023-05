En raison des maillots floqués en arc-en-ciel, Chaibi refuse de jouer face au FC Nantes

Le milieu de terrain algérien, Farès Chaibi, et quelques joueurs de confession musulmane du FC Toulouse, ont refusé de prendre part à un match de championnat de Ligue 1 Uber Eats. La raison ? C’est à cause du flocage arc-en-ciel sur les maillots.

Pour lutter contre l’homophobie, les joueurs de L1 porteront un maillot avec un flocage en arc en ciel ce week-end. Les arbitres, entraîneurs et journalistes seront aussi concernés par cette opération. Avant le coup d’envoi des rencontres, les joueurs et le corps arbitral se rassembleront autour d’une affiche portant le message « Homos ou Hétéros, on porte tous le même maillot ».

Le moins que l’on puisse dire, est que cela a mis les joueurs de confession musulmane dans une situation embarrassante. Certains d’entre eux ont refusé de prendre part aux matchs à cause du flocage arc-en-ciel sur les maillots. C’est le cas, d’ailleurs, pour ceux du FC Toulouse, où évolue l’Algérien Farès Chaibi.

Chaibi et les musulmans du FC Toulouse refusent de jouer face au FC Nantes

En effet, le néo-international algérien a refusé de jouer face au FC Nantes cet après-midi. Il n’est pas le seul. C’est aussi le cas pour ses coéquipiers de confession musulmane, en l’occurrence le Marocain Zakaria Aboukhlal, le Malien Moussa Diarra, le Cap-verdien Logan Costan et le Bosnien Saïd Hamulic.

Des absences de taille qui ne font pas les affaires de l’entraineur du FC Toulouse Philipe Montanier. C’est la raison pour laquelle il a convoqué un groupe ultra élargi, composé de pas moins de 25 éléments, dont le jeune Bonata Traoré, meilleur buteur de la réserve.

Il faut dire que le refus des joueurs musulmans du TéFéCé de prendre part au match face au FC Nantes a suscité une grande réaction sur les réseaux sociaux. « Ils font honte au club ! Qu’ils dégagent ! », a lâché un internaute. « Nos deux meilleurs attaquants mais pas les plus futés visiblement », a ironisé un autre.

