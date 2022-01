EN : quand un ex-international s’en prend à Labdi après sa démission

La série d’invincibilités de l’équipe nationale a apparemment fait taire plus d’un pendant trop longtemps. La défaite des Verts face à la Guinée Équatoriale, avant de sortir par la petite lucarne de la Coupe d’Afrique des Nations après son match contre la Côte d’Ivoire, a redonné du fil à retordre à ceux qui estiment qu’il est temps de « repartir sur de bonnes bases ».

Juste après le retour de la sélection nationale de Football, une première tête tombe. Il s’agit du désormais ex-manager de l’équipe nationale, Amine Labdi. C’est d’ailleurs à lui que s’en prend l’ancien international algérien Mohamed Chaïb.

Invité par la chaine TV Ennahar, Mohamed Chaïb, n’a pas mâché ses mots. Vraisemblablement irrité par la sort inattendu auquel les Fennecs ont eu droit lors de la CAN qui se poursuit sans l’Algérie au Cameroun, l’ancien international qui a fait les beaux jours du RC Kouba, a dézingué l’ex-manager des Verts.

Chaïb qualifie Labdi de « personne souffrant de troubles »

Au lendemain de l’élimination de l’Algérie de la Coupe d’Afrique des Nations, suivie par la démission du manager des Verts, Amine Labdi, l’ancien international algérien déclare lors de son passage à une émission télévisée que « ce qui n’est pas construit sur de bonnes bases ne peut pas durer ».

Concernant la démission du désormais ex-manager, la star de l’équipe national lors des années 80 a déclaré que « des personnes qualifiées auraient dû être placées à de tels postes ». Il ajoute que « le manager de l’équipe nationale doit être une personne avec un certain niveau d’éducation et de compétence. Non des personnes qui souffrent de troubles ».

“Aujourd’hui, on ne connaît pas la valeur de certains postes. Le manager de l’équipe d’Algérie doit être choisi suivant des critères et non des amitiés”, ajoute Chaïb.