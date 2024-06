En prévision des fortes chaleurs : aménagement des horaires de travail dans ces wilayas

Alors que les températures grimpent dans les wilayas du sud, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale rappelle les horaires de travail en vigueur pendant la période estivale.

La note ministérielle, adressée aux directeurs de l’emploi de ces wilayas, insiste sur le respect de ces horaires du 1er juin au 30 septembre 2024.

Le Ministre du Travail, M. Fayçal Bentaleb, a récemment répondu à une question du député Abdelrahmane Salhi, concernant l’application des horaires de travail d’été dans les wilayas du sud.

M. Ben Taleb a rappelé que les dispositions du décret exécutif n°97-59 du 9 mars 1997 fixent l’organisation et la répartition du temps de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques.

Ce décret stipule que la durée légale du travail est de 40 heures par semaine, répartie sur 5 jours ouvrables, selon un système de travail continu en temps normal.

Le ministre a également indiqué que la période matinale est fixée de 08h00 du matin à midi, tandis que la période après-midi est fixée de 13h00 à 16h30. Une heure de pause est prévue entre midi et 13h00.

Horaires de travail d’été dans les wilayas du sud

M. Ben Taleb a ajouté qu’en vertu des dispositions du décret exécutif n°07-226 du 24 juillet 2007, complétant le décret exécutif n°97-59 précité, les horaires de travail dans les wilayas du Sud (à savoir : Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et Ouled El Hadj) sont fixés, du 1er juin au 30 septembre, de 07h00 du matin à midi et de 12H30 à 15h00, avec une demi-heure de pause entre midi et 12h30.

Le ministre a également expliqué que ce timing concerne également les 10 nouvelles wilayas créées récemment. Il s’agit des wilayas de :