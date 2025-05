En pleine crise diplomatique avec Alger, la France récompense Boualem Sansal

Boualem Sansal, l’écrivain arrêté en novembre dernier à l’aéroport d’Alger pour atteinte à l’intégrité du territoire, a reçu, en ce mercredi 21 mai, le prix mondial Cino Del Duca. Une récompense littéraire française des plus généreuses, après le prix Nobel.

Dotée de 200 000 euros par la fondation Simone et Cino Del Duca, ce prix a été décerné à Boualem Sansal, dans un contexte de tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France, pour récompenser « la parole libre de l’écrivain« , indiquent les organisateurs.

Sur fond de tensions diplomatiques, Boualem Sansal reçoit le prix Cino Del Duca

Récompensé « pour l’ensemble de son œuvre« , l’écrivain Boualem Sansal rejoint la liste des auteurs tels qu’Andreï Sakharov, Léopold Sédar Senghor, Jorge Luis Borges ou Milan Kundera. Créé en 1969, ce prix récompense « la parole d’un écrivain français ou étranger, dont l’œuvre scientifique ou littéraire véhicule un message d’humanisme moderne« .

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, âgé de 80 ans, est incarcéré depuis son arrestation à l’aéroport d’Alger mi-novembre dernier. Condamné le 27 mars pour ses déclarations controversées où il estimait que l’Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc. Un procès en appel est prévu pour le 24 juin 2025.

L’affaire de l’écrivain place l’Algérie et la France au centre de vives tensions diplomatiques. Alors qu’Alger considère que la justice a pris son cours, Paris plaide pour « un geste d’humanité » envers l’écrivain. Cette situation s’inscrit dans un contexte de tensions diplomatiques, marqué par plusieurs vagues d’expulsion de fonctionnaires.

Paris espère toujours un « geste d’humanité » pour Boualem Sansal

Malgré les tensions diplomatiques entre les deux pays, Paris espère toujours que les autorités algériennes accorderont un « geste d’humanité » à l’écrivain Boualem Sansal. Intervenant sur France Inter, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot se dit « préoccupé par son état de santé« .

« C’est pourquoi je souhaite que son procès en appel puisse être jugé au plus vite et si possible dans les prochains jours, pour qu’à la suite de ce jugement, un geste d’humanité, celui auquel nous avons appelé les autorités algériennes, puisse être pris à son égard« , explique-t-il.

Rappelons, le 6 mai dernier, l’Assemblée française avait adopté une résolution appelant à « la libération immédiate » de Boualem Sansal. Cette résolution conditionne toute coopération entre l’Algérie et la France, ainsi qu’avec l’Europe, « au respect du droit international des droits de l’Homme« .

