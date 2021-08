En pleine crise de Covid-19, le citron est inaccessible aux algériens

Denrée très prisée, utilisée dans les boissons et le thé comme traitement naturelle permettant de se protéger contre la Covid-19, en cette période notamment d’une troisième vague qui touche en plein fouet l’Algérie, le citron connaît une hausse de prix de l’ordre de près de 50 %.

Depuis que l’état d’alerte à cause du COVID-19 a été déclaré en Algérie, la demande d’agrumes est restée forte et les prix poursuivent une tendance à la hausse.

Les citrons ont enregistré la plus forte augmentation de prix au cours de cette période, le Kilogramme de cette matière indispensable coûte entre 650 et 700 dinars le kilo.

Les raisons derrière la flambée

Certains commerçants occasionnels et sans scrupules profitent de la moindre occasion pour imposer des prix sur le marché loin de tout entendement.

Une fusion à boire de jus de citron et de clou de girofle serait idéale pour lutter contre le virus quelques jours, cette probabilité largement répandue aux seins de nos familles serait à l’origine d’une forte demande du Citron, ce qui signifie chez nos commerçants une hausse des prix qui ont atteint des niveaux ahurissants.

La forte demande pour leurs vertus immunisantes doublée de la réduction de la production à cause de la crise liée au Coronavirus, ont fait des agrumes des denrées rares très convoitées. Peinant à s’aligner avec la pression de la forte demande, l’offre reste loin de satisfaire les attentes de consommateurs croyant plus que jamais aux propriétés immunostimulantes du jus d’orange et de citron.