En pleine canicule, les prix des climatiseurs flambent en Algérie

Cette flambée des prix s’explique par plusieurs facteurs. Tout d’abord, il y a un manque criant de modèles sur le marché, principalement en raison de l’arrêt des importations. Les usines locales, quant à elles, se trouvent dans l’incapacité de répondre à la demande croissante. Cette conjoncture a conduit à l’indisponibilité de plusieurs marques sur le marché algérien.

Actuellement, les climatiseurs de 12 000 BTU (modèle le plus populaire) sont vendus entre 69 000 et 85 000 DA, des prix considérablement plus élevés qu’auparavant. En l’espace de quelques jours, les tarifs ont pris 5 000 à 14 000 DA, laissant planer le doute quant à l’honnêteté et l’intégrité de certains commerçants.

Questionnés sur le sujet, les détaillants pointent du doigt les vendeurs en gros, qu’ils accusent de « contrôler le marché » et d’influer sur les prix à leur avantage.

Face à cette situation préoccupante, les fabricants locaux ont réagi de leur côté en promettant de doubler leurs capacités de production pour faire face à la demande croissante. Ils espèrent ainsi pallier le manque de climatiseurs sur le marché et stabiliser les prix pour rendre ces équipements plus accessibles aux consommateurs.

Le climatiseur, bientôt un luxe inatteignable pour le salarié algérien lambda ?

Cette flambée des prix met les ménages algériens dans une situation difficile, les privant de la possibilité d’acquérir un climatiseur pour faire face à la chaleur étouffante. Elle soulève également des questions sur l’accès équitable aux biens essentiels pendant des périodes climatiques extrêmes.

De son côté, l’APOCE (Association de Protection et d’Orientation du Consommateur et son Environnement) dénonce cette hausse subite des prix et sollicite l’intervention des services de contrôle pour protéger le consommateur.

En attendant, de nombreux Algériens doivent faire face à des températures élevées dans leurs foyers, sans pouvoir se permettre l’achat d’un climatiseur en raison des prix exorbitants. Cette situation met en évidence la nécessité d’une action rapide pour remédier à la pénurie de climatiseurs et garantir un accès équitable à ces équipements essentiels pour la santé et le bien-être des consommateurs en période de canicule.