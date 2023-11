En plein concert aux USA, DJ Snake enflamme la foule avec des slogans pro-Palestine

Lors de sa dernière prestation à Denver, aux États-Unis, DJ Snake a créé la surprise en insufflant une dimension politique à son concert. Le célèbre DJ franco-algérien n’a pas hésité à scander des slogans pro-palestiniens, ajoutant ainsi une note engagée à son spectacle. La réaction du public ne s’est pas fait attendre, la foule répondant aux slogans avec enthousiasme et solidarité.

DJ Snake affiche son soutien à la Palestine en plein concert à Denver

Ce 11 novembre, l’auteur et compositeur français d’origine algérienne DJ Snake, alias William Grigahcine, a réaffirmé son soutien indéfectible à la cause palestinienne. Alors qu’il était en plein concert dans le Colorado (USA), l’artiste a scandé le slogan « Vive la Palestine » à la foule, qui n’a pas hésité à répéter les propos du DJ avec enthousiasme.

Cette prise de position audacieuse de la part de DJ Snake n’est pas passée inaperçue, suscitant un vif intérêt des médias. Les réseaux sociaux ont également été le théâtre de discussions animées, certains saluant l’engagement du DJ en faveur de la cause palestinienne, tandis que d’autres exprimaient des opinions divergentes.

Outre son engagement politique, DJ Snake a également voulu rendre hommage à ses racines en scandant le classique « Vive l’Algérie » devant un public réceptif. Ce geste a créé une ambiance particulière au concert, renforçant le lien entre l’artiste et son héritage culturel.

En mêlant la musique à des prises de position sociales et politiques, DJ Snake démontre une fois de plus l’influence et la portée potentielles de la scène artistique dans la sensibilisation aux questions importantes qui transcendent les frontières musicales.

