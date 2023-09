« En Occident, on meurt à petit feu », une Algérienne quitte Paris pour s’installer à Djanet

C’est l’histoire d’un nouveau départ, d’une nouvelle vie. Optant pour le Sahara algérien pour écrire « le nouveau chapitre » de sa vie, une Algérienne partage l’histoire de sa traversée de la Méditerranée.

Connue sous le pseudonyme de Kat La Normande, la jeune femme a décidé de quitter la capitale française, Paris, pour entamer une nouvelle vie, telle qu’elle l’a souhaitée, à Djanet, dans le désert algérien.

Loin du stress du parisien, Kat La Nomade partage avec ses abonnés sa nouvelle vie, ses nouvelles expériences et découvertes.

Les raisons d’une remarquable décision de changement

Dans une vidéo publiée sur son compte Tiktok, Kat La Nomade est revenue sur son histoire et sa décision de quitter Paris pour s’installer à Djanet.

« Ça a été mon choix de quitter Paris, de quitter cette vie stressante. » explique-t-il avant d’ajouter, « Je voulais quitter, d’une manière générale, l’occident qui ne m’apporte plus du tout ce dont j’ai besoin pour me sentir épanouie », dit-elle.

Entre la beauté des paysages du Tassili n’Ajjer et les traditions d’un quotidien simple et paisible, Kat apprécie sa nouvelle vie à Djanet.

Elle ajoute, « En Europe, on a plus de droit d’avoir des projets. On a plus le droit de rêver ni d’assumer. C’est une société qui nous tue à petit feu » explique-t-elle.