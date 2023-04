En mendiant, un enfant sub-saharien réussit à s’offrir un iPhone 11

Un enfant sub-saharien réfugié en Algérie a fait le buzz sur les réseaux sociaux après avoir réussi à se procurer un smartphone de la marque appel. Il s’agit d’un iPhone 11. Et ce, en économisant les dons de bienfaiteurs ! En effet, une vidéo drôle et t sympa circule actuellement sur la toile, montrant le garçon en question en train de payer le prix du smartphone d’une manière plutôt inhabituelle !

Dans la vidéo, on a pu découvrir le jeune garçon, vêtu modestement, devant de nombreuses pièces de monnaie sur le comptoir d’un magasin de vente de téléphones portables. De ce fait, le vendeur, visiblement impressionné par la quantité des pièces, n’a eu d’autres choix que de filmer l’enfant qui était plus satisfait que jamais.

Le vendeur de téléphones portables a indiqué que le fait de compter toutes ces pièces lui a pris beaucoup de temps. En effet, le vendeur et deux autres personnes se sont chargés de cette opération. Les détails sur la source des dons n’est pas claire.

Cependant, il est évident que le garçon a économisé pendant un certain temps pour pouvoir s’offrir le téléphone tant désiré. Effectivement, la vidéo a rapidement attiré l’attention des internautes, qui ont massivement relayé cette vidéo sur les réseaux sociaux, après quelques minutes de sa publication.

Les internautes réagissent avec sympathie

Suite à cette vidéo sympa, les utilisateurs des réseaux sociaux n’ont pas hésité à réagir. En commentaires, nombreux d’entre eux ont salué la détermination et la persévérance du garçon pour atteindre son objectif et s’offrir un cadeau. Et ce, malgré les conditions difficiles dans lesquelles il vit. Bien qu’il s’agisse de dons de bienfaiteurs, l’enfant mérite amplement ce cadeau, estiment les internautes. Pour les curieux on vous laisse la vidéo en question, ci-dessous.