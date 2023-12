En l’espace de 3 minutes, DJ Snake affiche complet et remplit le Stade de France

Pour son concert « The Final Show » au Stade de France, prévu le 10 mai 2025, le compositeur, producteur et réalisateur franco-algérien, William Grigahcine, alias DJ Snake, réussi à « sold-out » l’intégralité des tickets dédiés à l’événement en un temps record.

C’est l’information qui vient d’être confirmée par l’artiste d’origine algérienne et qui témoigne de sa notoriété artistique.

80,000 TICKETS SOLD IN 3 MINUTES

FOR MY SOLO SHOW IN PARIS.

MERCI 🤍 pic.twitter.com/9CwnSXEjK6

— DJ SNAKE (@djsnake) December 8, 2023