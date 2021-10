EN : le prix du maillot algérien au cœur des interrogations

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE) est à cheval ces derniers temps sur tout ce qui concerne les produits alimentaires, leurs consommations et leurs effets sur la santé des citoyens.

Elle a fortement dénoncé la hausse des prix des denrées alimentaires et la baisse du pouvoir d’achat des Algériens. L’APOCE continue à défendre les intérêts moraux et financiers des consommateurs. Récemment, elle n’a pas hésité à poser une question assez pertinente, qui n’a été soulevé par d’autres médias ou acteurs sociaux.

Dans un poste Facebook, l’association algérienne s’interroge sur le prix exorbitant du maillot de l’équipe d’Algérie qui se vend en en euro seulement. Selon la même source, ce dernier s’élève à 97,90 euros, soit 15.460 dinars. Par le biais de ce post, l’APOCE vise à exprimer son étonnement et mécontentement à la fois.

Le maillot se vend en devise et à un prix exagéré

En effet, le maillot de l’équipe nationale se vend non seulement cher, mais il est aussi proposé en euro seulement et pas en dinar. C’est en tout cas ce que l’association à rapporter il y a deux jours.

Il convient de préciser par ailleurs que la boutique DZ fan Store est spécialisé dans la vente et la commercialisation de tout ce qui a trait à l’équipe nationale, à l’instar des maillots et accessoires et les différents équipements. Ses deux magasins physiques se trouvent en France, au niveau de Saint-étienne et Lyon.

Bien que les coéquipiers de Mahrez constituent une source de plaisir et de divertissement pour les jeunes algériens, le prix des maillots doit être revu et vendu en monnaie national, estime l’APOCE.