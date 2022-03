EN : la non-convocation de Bounedjah et Benrahma fait grand bruit

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football Djamel Belmadi a convoqué 24 joueurs, en vue de la double confrontation face au Cameroun, les 25 et 29 mars, dans le cadre des barrages qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Une liste qui va sûrement susciter plusieurs réactions compte tenu des nombreuses surprises et l’écart de plusieurs vedettes.

C’est l’un des grands absents de la dernière liste de Djamel Belmadi. Pour la première fois depuis plus de 4 années, l’attaquant Baghdad Bounedjah n’a pas été appelé par le sélectionneur des verts, qui a dévoilé aujourd’hui les noms des 24 joueurs retenus pour affronter le Cameroun, pour le compte des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA (Qatar 2022).

Avec 22 buts en 48 sélections, l’attaquant d’El Sadd est sans doute l’un des meilleurs attaquants qui ont occupé le poste d’avant-centre de l’équipe nationale algérienne avec ses statistiques qui ne sont pas si mal. Néanmoins, la baisse de forme remarquée depuis des mois et qui ne veut pas quitter Bounedjah est sûrement la principale raison de son écart de la liste pour les barrages de la Coupe du Monde.

En effet, l’ancien attaquant de l’USMH ne marque quasiment plus et souffre d’un grand manque de confiance, et d’efficacité en étant très maladroit devant les buts et en ratant des occasions nettes et faciles, au bonheur de ses concurrents directs qui reviennent en force. Comme c’est le cas de l’autre joueur du championnat QSL, Mohamed Benyettou, ainsi que l’attaquant du Hertha Berlin, Ishak Belfodil.

Quelques instants après la publication de la liste des joueurs retenus, l’attaquant a lâché un post sur ses réseaux sociaux pour souhaiter un bon courage à ses coéquipiers lors de cette double confrontation, « je souhaite une bonne chance à l’équipe nationale, et inchalah la qualification à la coupe du monde 2022 », a écrit Bounedjah.

Said Benrahma victime de ses mauvaises statistiques avec les verts ?

Performant avec son club de West Ham en Premier League anglaise, Said Benrahma peine encore à montrer son vrai visage avec la sélection nationale.

Appelé la première fois en sélection à l’époque du français Christian Gourcuf en 2015, les statistiques du natif d’Ain Témouchent sous le maillot des verts ne sont vraiment pas à la hauteur de ses capacités et de ses performances avec son club.

Avec un seul but en 17 matchs disputés avec les verts, Benrahma a peut-être perdu la confiance de Djamel Belmadi en présence d’un Youcef Belaili plus tranchant.

D’autres joueurs écartés

Pour différentes considérations, plusieurs joueurs n’ont pas été convoqués pour cette double confrontation. Certains pour des raisons de concurrence, d’autres en raison de leur état de forme tandis que pour certains cela revient aux choix seulement de l’entraîneur.

La liste est donc marquée par l’écart de plusieurs joueurs qui étaient présents lors de la précédente coupe d’Afrique, à savoir, Adam Ounas (Naples), Farid Boulaya (FC Metz/France), les milieux de terrain Adam Zorgane (SC Charleroi) Haris Belkebla (Stade Brestois), Yacine Brahimi (Al Rayyane) et Mohamed Amine Amoura (FC Lugano), ainsi que les défenseurs, Amine Tougai (ES Tunis), Lies Chetti (ES Tunis), Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique).

Pour rappel, le premier match de ces barrages se jouera vendredi prochain au stade Japoma à Douala à 18 h, alors que le match retour est fixé au mardi 29 mars au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20 h 30).