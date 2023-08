En Italie, un Algérien tue un automobiliste avec son harpon

Un nouveau drame a secoué la ville d’Ancône en Italie. En effet, en raison d’un simple conflit routier, un ressortissant algérien commet l’irréparable et met fin à la vie d’un homme. Le mis en cause a été arrêté, quelques heures plus tard, après avoir pris la fuite.

Les faits remontent au dimanche 27 août dernier, dans la province d’Ancôme en Italie, suite à une dispute entre deux automobilistes pour un défaut routier. En effet, l’accès de colère a poussé l’une de ces deux personnes à s’emparer de son harpon et tirer en direction du deuxième conducteur qui se trouvait en compagne de son ami dans son véhicule.

Un Albanais assassiné par un Algérien en Italie

Selon la presse italienne, l’Algérien aurait agi de la sorte, parce que la voiture de la victime circulait trop lentement à proximité d’un rond-point. L’agresseur a d’abord commencé par se disputer avec le conducteur de ce véhicule, qui est un père de famille, à ce moment, l’Albanais, âgé de 23 ans, est intervenu pour le défendre.

Par ailleurs, l’agresseur est revenu vers sa voiture, pour s’emparer de son fusil de chasse, un harpon de trois pointes, pour tirer vers sa victime albanaise, avant de prendre la fuite. La victime, grièvement blessée au niveau de la poitrine, est décédée immédiatement.

L’Algérien risque la perpétuité

Après avoir commis son crime, l’Algérien, âgé de 30 ans, a pris directement la fuite. Une enquête a été lancée pour retrouver les traces de ce dernier. Les premiers éléments de l’enquête, et grâce à la visualisation des vidéos de surveillance, ont directement mené les forces de l’ordre à la place de l’agresseur.

En effet, quelques heures plus tard, les carabiniers de la gare de Falconara ont réussi à le repérer et l’arrêter. Il est placé sous mandat de dépôt et sera jugé devant le tribunal pour des faits liés à ce meurtre. Le mis en cause risque la perpétuité.

