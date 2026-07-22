EN IMAGES. Le satellite européen Sentinel-2 révèle l’ampleur des incendies en Algérie

Les équipes de la Protection civile algérienne poursuivent sans relâche leur lutte contre des dizaines de foyers d’incendie qui ravagent forêts, maquis et terres agricoles.

Alors que des évacuations préventives se multiplient dans plusieurs régions, la Protection civile a annoncé, dans un bilan arrêté ce mercredi à 7h00 du matin, que 195 incendies ont été enregistrés à travers le pays au cours des dernières 24 heures. Si les secours sont parvenus à en éteindre 142, 53 foyers restent toujours actifs dans 15 wilayas.

Des clichés capturés par le satellite européen Sentinel-2, et analysés par l’unité d’investigation en sources ouvertes (OSINT) d’Al Jazeera, témoignent de l’intensité du sinistre.

On y observe d’imposants panaches de fumée s’élevant de multiples foyers dispersés dans le nord-est du pays. Ces nuages de cendres s’étendent sur de vastes superficies, allant des environs de Skikda jusqu’à Annaba et El Tarf à l’est, en passant par les massifs montagneux encerclant le lac Fetzara.

Vue d’ensemble, l’imagerie spatiale met en évidence la propagation de la fumée au-dessus du littoral et des terres intérieures, avec une concentration marquée des brûlages au cœur de la végétation dense.

Les prises de vue rapprochées révèlent, quant à elles, les détails des sinistres qui frappent le massif de l’Edough (au nord-ouest d’Annaba), ainsi que les zones situées à l’ouest et au sud du lac Fetzara, s’étirant vers Guelma et El Tarf.

Un ciel obscurci sur le littoral

Sur les clichés satellites, d’épaisses colonnes de fumée s’échappent de zones sombres en lisière de forêt. Poussées vers l’est et le nord-est, elles viennent se mêler aux nuages au-dessus de la côte et des plaines avoisinantes.

Si certains panaches semblent reliés à des foyers très proches au sein des reliefs montagneux, d’autres s’élèvent de sites distants de plusieurs dizaines de kilomètres, illustrant la simultanéité et la multiplicité des départs de feu.

Le bilan territorial : Annaba, Skikda, El Tarf et Béjaïa lourdement touchées

Ces observations spatiales recoupent les données terrain de la Protection civile. Les 53 foyers toujours en cours d’extinction sont répartis comme suit :

Skikda : 18 incendies

El Tarf : 7 incendies

Béjaïa : 5 incendies

Jijel : 4 incendies

Annaba, Souk Ahras, Guelma : 3 incendies chacun

Médéa, Mascara : 2 incendies chacun

Bouira, Mila, Constantine, Tlemcen, Saïda, Timimoun : 1 incendie chacun

Les efforts de secours se concentrent principalement dans le Nord-Est. Skikda reste la wilaya la plus touchée avec 18 foyers actifs. Les incendies ravagent El Marsa, Aïn Cherchar, Djendel Saadi Mohamed et El Sebt. La commune d’El Cheraïa affronte à elle seule trois brasiers majeurs.

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La situation demeure très critique à Annaba. La menace sur le massif de Seraïdi, à Sidi Boumediene et Bouzizi, a imposé des évacuations d’urgence. Les autorités ont évacué l’hôpital local, l’hôtel El Mountazah et plusieurs habitations. Un autre feu fait rage à Aïn Sebsi, dans la commune de Treat.

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Parallèlement, les pompiers luttent contre quatre incendies d’envergure à Boukhelifa, dans la wilaya de Béjaïa. Ils combattent aussi sept foyers à El Tarf, précisèment à Zitouna, Aïn Kerma, El Chaffia et Oued Zitoun.

Le front s’étend également à Jijel. Quatre départs de feu frappent Ouled Yahia Khedrouche et Boussif Ouled Askeur. Enfin, d’autres wilayas enregistrent des brasiers localisés.

Les secours interviennent à Guelaat Bou Sbaa (Guelma), El Hachimia (Bouira) et Hannacha (Médéa). Des interventions sont aussi en cours à Nesmoth et El Kelaâ (Mascara), Aïn Zana (Souk Ahras), Ayadi Barbas (Mila) et Dhaya Thabte (Saïda).

Un bilan humain lourd et des dégâts en cours d’évaluation

Le bilan humain s’alourdit : le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports déplore le décès de 6 personnes. Face aux dégâts, le gouvernement ordonne aux walis un recensement exhaustif des pertes matérielles et agricoles. Des enquêtes de terrain détermineront ensuite l’indemnisation exacte des sinistrés.

La Protection civile avait tiré la sonnette d’alarme après avoir enregistré près de 1 460 départs de feu depuis le début du mois. Si les secours ont rapidement maîtrisé la majorité des foyers, la chaleur extrême complique la situation. Elle provoque de nouveaux départs de feu intempestifs et accélère la propagation des flammes.

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Les autorités déploient un dispositif massif pour faire face à la crise. Sur le terrain, plus de 19 000 hommes luttent contre les brasiers avec 704 camions d’extinction. Les secours s’appuient aussi sur 12 avions bombardiers d’eau et 6 hélicoptères, soutenus par les moyens aériens et terrestres de l’Armée nationale populaire.

Les images du satellite Sentinel-2 confirment la gravité des incendies dans le Nord-Est. Mobilisés jour et nuit, les pompiers protègent les villages, sécurisent les habitants et veillent à prévenir toute reprise de feu.