En grève de la faim, des détenus du Hirak évacués vers l’hôpital

En grève de la faim depuis plusieurs jours, des détenus du Hirak ont été évacués, ce mercredi, de la prison d’El Harrach vers l’hôpital.

L’annonce a été faite par la Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme (LADDH) dans un communiqué rendu public dans la soirée de ce mercredi.

« Des premières évacuations d’urgence à l’hôpital sont signalées de la prison d’El Harrach, parmi les 23 détenus du Hirak en détention provisoire depuis le 3 avril dernier(…) La LADDH tiendrais pour responsables les autorités politiques et judiciaires quant à toute évolution fâcheuse de la situation, plus jamais d’autres drames après ceux de Talmat et Fekhar paix à leurs âmes », lit-on dans un communiqué signé par le vice-président de l’ONG, Said Salhi.

En grève de la faim depuis 8 jours

Arrêtés le 3 avril dernier lors d’une manifestation du Hirak organisée un samedi à Alger-centre, les 23 manifestants sont en grève de la faim depuis huit jours, soit depuis le lendemain de leur placement en détention provisoire (le 5 avril) par les juges d’instruction près les tribunaux de Bainem (Bab el Oued) et Sidi M’hamed.

Les 23 détenus du Hirak sont poursuivis pour « incitation à attroupement non armé », « atteinte à l’unité nationale », et « attroupement non armé ».