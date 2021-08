En grève de la faim, Chafik Medjahed transféré à l’hôpital Mustapha

En grève de la faim depuis deux mois, le détenu du Hirak Chafik Medjahed a été transféré, ce dimanche 1er aout, vers l’hôpital Mustapha Bacha d’Algérie, après la détérioration de son état de santé à la prison d’El Harrach.

Selon son père, Chafik Medjahed a été transféré à l’hôpital Mustapha vers midi. Le jeune détenu est actuellement hospitalisé au pavillon carcéral du CHU.

Malgré les multiples appels lancés par sa famille et ses proches, Chafik Medjahed ne veut toujours pas abandonner la grève de la faim. Il persiste à poursuivre son action afin d’exiger sa libération.

Poursuivi pour plusieurs chefs d’accusations

Chafik Medjahed a été arrêté le 7 mai dernier lors d’une manifestation du mouvement populaire du Hirak à Alger. Il a été aussitôt placé en détention provisoire à la prison d’El Harrach par le tribunal de Sidi M’hamed.

Le jeune Hirakiste est poursuivi pour « atteinte à l’unité nationale via des publications sur les réseaux sociaux, incitation à attroupement non armé et outrage à corps constitué. Il convient de rappeler qu’il s’agit de sa deuxième hospitalisation depuis le début de la grève de la faim.

Le jeune détenu avait été évacué le 4 juillet dernier à l’hôpital Bab El Oued (Alger) où il avait séjourné pendant trois jours au vu de la détérioration de son état de santé.