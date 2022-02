EN : Ghezzal s’exprime déjà sur les matchs barrages du Cameroun

Les Champions d’Afrique en titre, sous la supervision du sélectionneur national Djamel Belmadi ont réussi à devenir une équipe forte avec un grand potentiel, et qui fait craindre tout concurrent, et ce, malgré la disqualification précoce de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun.

Sur ce, plusieurs footballeurs internationaux algériens souhaitent rejoindre cette sélection, qui compte de nombreux titres et qui a décroché des records. Cette dernière détient même une belle série d’invincibilité, estimée à 35 matchs invaincus.

Ghezzal s’annonce prêt pour la double confrontation

Parmi ces derniers, figure clairement l’international algérien Rachid Ghezzal du club turc Besiktas. En effet, le milieu de terrain s’est exprimé prêt et motivé afin de rejoindre la sélection du coach Belmadi, pour disputer avec ses coéquipiers de l’équipe nationale les matchs barrages contre le Cameroun.

En effet, dans des déclarations à la presse qatarie, le talentueux Fennec a lancé : « L’un de mes objectifs principaux est de jouer la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec les Verts. Le Cameroun est l’une des équipes les plus grandes et les plus fortes d’Afrique. Et je suis capable d’aider les Verts dans le côté offensif dans les matchs barrages contre cette forte sélection. »

« Ce sera difficile, bien sûr, mais j’espère que nous réussirons à passer ces matchs décisifs et à participer à la Coupe du Monde, » a-t-il ajouté.

Meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Super Ligue Turque

Par ailleurs, Rachid Ghezzal n’a pas manqué d’envoyer un message à son ancien coéquipier du club turc Besiktas, le Camerounais Aboubakar Vincent, le buteur des Lions Indomptables : « Tu fais un bon travail. J’espère que vous gagnerez la Coupe d’Afrique, mais dans les éliminatoires, garde ton calme et ne marque pas contre nous. »

Il convient d’indiquer que le milieu de terrain algérien, Rachid Ghezzal, est connu comme Meilleur joueur de la saison 2020-2021 de Super Ligue Turque. Cependant, il n’a pas été convoqué par le « Ministre du Bonheur » pour la Coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun, qui a été fortement marquée par l’élimination des Fennecs du tout premier tour.