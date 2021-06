En fuite à l’étranger, l’un des fils d’Ould Abbes arrêté au Venezuela

L’un des fils de l’ancien ministre de la Solidarité nationale et ancien secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbes, vient d’être arrêté au Venezuela, selon des informations rapportées par la presse locale.

Alors qu’il fait objet d’une condamnation par contumace à 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars avec émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre, El Wafi Ould Abbès a été arrêté au Venezuela selon le journal vénézuélien El Carabobeno.

Selon la même source, des agents d’Interpol du bureau de l’aéroport international Simon Bolivar sont parvenus à l’arrestation du citoyen : Ould Abbes Blanco Elwafi Fouad, ressortissant algérien, de 52 ans ». À l’issue des recherches approfondies effectuées via le système international I-24/7, les agentes d’Interpole ont pu identifier officiellement l’identité de l’individu appréhendé. Il s’agit, en effet, d’El Wafi Fouad Elbachir Ould Abbas, rapporte encore le même journal.

Le prévenu a été donc identifié, selon le document, le numéro de contrôle de notification rouge A-425 / 1-2020, daté du 15/01/2020, confirmant qu’il est recherché par l’Algérie pour des délits liés à la corruption et le blanchiment d’argent.

10 ans de prison ferme avec un mandat d’arrêt contre El Wafi Ould Abbes

El Wafi Ould Abbes est impliqué, en compagnie de son père et une multitude d’autres anciens hauts responsables, dans une affaire de détournement de deniers publics du ministère de la Solidarité nationale.

Fin décembre dernier, la chambre pénale près la cour d’Alger avait confirmé les peines prononcées par le tribunal de première instance de Sidi M’hamed à l’encontre de l’ensemble des accusés.

Pour rappel, les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, avaient écopé respectivement de 8 et 4 ans de prison ferme et à une amende d’un million de dinars chacun.

Dans la même affaire, le fils de Djamel Ould Abbès, El Wafi, qui vient d’être arrêté a été condamné à 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de dinars avec émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre.