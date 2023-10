En froid depuis longtemps, les influenceuses Amira Riaa et Nour M de nouveau réconciliées

Après des années de querelles et de séparation, la sphère des médias sociaux a été témoin d’une réconciliation inattendue entre deux des influenceuses les plus en vue du moment : Amira Riaa et Nour el Houda Bouhalissa, alias « Nour & M ».

Cette réunion a été annoncée au grand public par le biais d’un poste émouvant sur le compte Instagram d’Amira Riaa, laissant les fans stupéfaits et enthousiastes.

Réconciliation surprise : Amira Riaa et Nour & M enterrent la hache de guerre

Les deux femmes, qui étaient autrefois les meilleures amies, ont connu une période de froid qui a duré plusieurs années. L’origine de leur dispute semble remonter à un projet professionnel commun qui a mal tourné, mettant fin à leur amitié. Cependant, les détails précis de la dispute n’ont jamais été révélés au public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amira Riaa أميرة ريا (@amira_riaa)

Les réactions à cette réconciliation sont mitigées parmi les fans des deux influenceuses. Certains saluent ce geste de pardon et d’unité, espérant que cela puisse marquer le début d’une nouvelle ère de collaboration fructueuse entre les deux. D’autres restent sceptiques quant à la sincérité de ce rapprochement, se demandant s’il est motivée par des intérêts personnels ou médiatiques.

Amira Riaa et son mari s’expliquent sur les rumeurs d’infidélités

Cette réconciliation arrive à un moment particulièrement sensible pour Amira Riaa, qui a récemment fait face à un scandale médiatique dévastateur. Des informations sur les infidélités de son mari, Abdelfettah Bourzama, surnommé « Touha », ont éclaté au grand jour, provoquant une onde de choc dans le monde des médias sociaux.

Des captures d’écran et des messages vocaux compromettants de prétendus échanges entre le mari de l’influenceuse et une ancienne conquête ont été partagés sur les réseaux sociaux. Suite à quoi, Amira et son mari ont pris les devants pour clarifier la situation, expliquant que ces messages dataient d’une période où le couple était séparé.

Abdelfettah Bourzama a également présenté ses excuses publiquement à sa femme via son compte Instagram, indiquant que « toutes les relations connaissent des hauts et des bas. J’ai commis une erreur et j’assume entièrement mes actes. Cependant, il est essentiel de comprendre que j’étais en pleine période difficile lorsque cela s’est produit. Alors que nous avions retrouvé une vie paisible, un vieux dossier a refait surface. »

Beaucoup se demandent si cette réconciliation soudaine avec Nour & M est liée d’une manière ou d’une autre au scandale qui a ébranlé la vie personnelle d’Amira Riaa.