En France, un Algérien s’introduit dans une école maternelle et agresse un policier

La question de l’immigration fait beaucoup parler en France en ce moment. En effet, le sujet de la nouvelle loi d’immigration, étant sensible, suscite beaucoup de débat entre ceux qui appellent à la régularisation des sans papiers et les autres refusant l’immigration.

Par ailleurs, le comportement de certains ressortissants étrangers dans ce pays empire les choses. Pour rappel, la semaine dernière, un ressortissant d’origine syrienne a agressé au couteau plusieurs enfants et adultes présents dans un parc à Annecy. En plus de cet incident, un autre fait a été enregistré dans une école maternelle à Lille.

France : un Algérien agresse un policier à Lille

Les faits remontent au jeudi 8 juin dernier, vers 16 h, lorsqu’un homme de nationalité algérienne, âgé de 33 ans, s’est faufilé dans une école maternelle à Lille. En effet, l’homme en question a réussi à dépasser les agents de sécurité de cet établissement en passant par un grillage.

Par ailleurs, le comportement inquiétant et agité de cet Algérien face à une classe, où il y avait encore des enfants, a poussé le personnel de cette école à appeler la police et mettre les enfants à l’abri. Arrivés dans les lieux, les agents de la police ont réussi à trouver l’emplacement de cet homme et l’amener au poste de police.

Dans le commissariat, le comportement agité et violant de cet Algérien persiste. Il a même tenté d’agresser un des policiers en l’étranglant. Les premiers éléments de l’enquête, lancée en son sujet, ont révélé que l’individu souffre de troubles psychiatriques. Par ailleurs, il a été placé en garde à vue.

Il s’agit, notamment, d’un nouveau fait qui s’ajoute à la longue liste des incidents qui pointent du doigt le comportement de certains membres de la diaspora algérienne, en France.

