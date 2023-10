En France, un Algérien arrêté pour avoir menacé de décapiter un enseignant

La situation des ressortissants étrangers en France se resserre de plus en plus, le ministre de l’Intérieur français a précédemment annoncé vouloir expulser systématiquement tout étranger considéré comme dangereux par les services de renseignements.

Malgré ces nouvelles mesures qui ciblent la communauté étrangère en France, le pays a enregistré un nouvel incident qui fait beaucoup de bruit en France. Il s’agit notamment de l’arrestation d’un parent d’élève algérien ayant menacé de décapiter un enseignant.

À Pantin, un Algérien menace de décapiter un enseignant

Le vendredi 13 octobre dernier, un parent d’élève suspecté d’avoir menacé de décapiter un enseignant, devant une école élémentaire, a été rapidement interpelée et présentée devant la justice française, en date du lundi 16 octobre 2023. Les faits se sont déroulés vers 16 h 30, à l’entrée de l’école élémentaire Sadi Carnot à Pantin. Le père de famille a tenté d’entrer pour voir son fils scolarisé dans cet établissement.

Selon la presse française, celui qui a prononcé ces menaces serait de nationalité algérienne et est déjà connu par les services judiciaires. Notamment pour des faits d’outrage et de menaces sur des agents de police, de vol, de port d’arme…

Le suspect a été arrêté devant le parquet lundi dernier et une comparution à délai est envisagée. Et ce, pour prendre des mesures approfondie et appropriée à son affaire. Par ailleurs, son titre de séjour devrait lui être retiré avant de procéder à son expulsion de la France.

Cet incident intervient au moment où la France a lancé une alerte « Urgence attentat », suite au meurtre d’un autre professeur à Arras. D’ailleurs, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, a annoncé l’expulsion systématique des personnes considérées comme dangereuses. Il s’agit, notamment, des personnes dont les noms figurent au FSPRT, qui verront leurs titres de séjour retirés suite à cette nouvelle mesure.

