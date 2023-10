En France, l’imam Hassen Chalghoumi affiche son soutien à Israël

Une marche de solidarité était organisée à Paris, le lundi 9 octobre dernier, par le Conseil représentatif des institutions juives en France. Et ce, jusqu’à la tour Eiffel qui s’est illuminée, à 20 h, aux couleurs d’Israël. Plus de 16 000 personnes ont participé à ce cortège, dont les représentants d’autres cultes.

Parmi ces derniers, l’Imam de Drancy, Hassen Chalghoumi qui a pris part à cette marche pour afficher son soutien pour les Israéliens.

En effet, sous haute surveillance, l’imam de Drancy, en l’occurrence Hassen Chalghoumi, a décidé de marcher lui aussi pour porter son « message de paix ». D’ailleurs, s’exprimant aux micros de la presse française, il déclare « On peut critiquer la politique israélienne, mais on n’a pas le droit de tuer, on est là pour dialoguer, on est là pour trouver des solutions. ». Et ce, avant d’ajouter « la religion, la mienne, est celle de la paix ».

Par ailleurs, l’imam ne s’est pas arrêté là, il a d’ailleurs affirmé « j’apporte mon tout mon soutien à mes amis israéliens en ces jours noirs pour leur pays ». Dans une autre intervention accordée à l’émission Pascal Praud et Vous, Chalghoumi a une nouvelle fois évoquée de la guerre Hamas – Israël et de sa position face à ce qui se passe actuellement.

« C’est un crime contre l’humanité » a-t-il déclaré au micro de Pascal Praud. D’ailleurs, il s’est adressé aux musulmans de France pour les inviter à sortir dans la rue et briser le silence pour faire de même que lui et apporter leur soutien pour les Israéliens.

Guerre Hamas – Israël : la Grande Mosquée de Paris réagit

De son côté, la Grande mosquée de Paris a aussi décidé de briser le silence, de s’exprimer à propos du conflit Hamas – Israël. En effet, dans un communiqué publié en date du 8 octobre 2023, la grande mosquée de Paris exprime sa vive préoccupation.

Le communiqué, signé par le recteur Chems-eddine Hafiz, fait part d’une solidarité pour les victimes innocentes et leurs familles. Par ailleurs, La Grande Mosquée de Paris appelle à la fin de ces « violences intolérables » et à promouvoir la paix.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄 | La Grande Mosquée de Paris exprime sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation au Proche-Orient, marquée par des violences extrêmes depuis le samedi 7 octobre 2023 :https://t.co/7Js470JicN pic.twitter.com/gAfwPzi6h9 — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) October 8, 2023

